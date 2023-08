Anunțul Uber la care nu se aștepta nimeni, este o premieră importantă pentru gigant: clienții vor fi uimiți

Cererea de curse și livrare alimentează primul profit operațional al Uber.

Uber Technologies a raportat primul profit din exploatare, alimentat de cererea de curse și livrare și marcând o piatră de hotar semnificativă, deoarece compania încearcă să treacă dincolo de trecutul său de ardere de numerar.

Rezultatele au arătat că deplasările în SUA și Canada și-au revenit la niveluri de dinainte de pandemie, în timp ce cererea de livrare a atins un maxim istoric, în ciuda costurilor crescute pentru alimente.

Uber a înregistrat un profit operațional în al doilea trimestru, conform principiilor contabile general acceptate, de 326 de milioane de dolari și un flux de numerar liber de 1,14 miliarde de dolari.

„Ambele aceste etape au fost atinse printr-o combinație de execuție disciplinată, audiență record și angajament puternic”, a spus directorul general Dara Khosrowshahi în remarcile pregătite. El a adăugat că compania este „bine poziționată pentru a susține o generare de profit incrementală și puternică”.

Afacerea Uber a rămas în mare parte nevătămată de ratele crescute ale inflației, deoarece clienții sunt încă dispuși să plătească o primă pentru comoditatea de a primi o călătorie și de a primi mâncare la ușă.

Probleme par rezolvate

După ce s-a confruntat cu o penurie de șoferi care a determinat creșterea tarifelor și a timpilor de așteptare, Uber a spus că numărul șoferilor activi a crescut cu 33% în al doilea trimestru, comparativ cu anul trecut. Numărul de călătorii efectuate a crescut cu 26% față de un an mai devreme, până la un nivel record.

Uber s-a concentrat pe adăugarea de noi funcții și produse la aplicație, inclusiv un program de plimbare pentru adolescenți, posibilitatea de a rezerva curse de grup și oaspeți, mesaje video cadou și un serviciu cu barca. Compania a extins, de asemenea, publicitatea pe aplicație și a spus că a fost disciplinată în gestionarea costurilor „la toate nivelurile”.

Profitul din exploatare, primul al companiei de la înființarea sa în 2009, a ajutat la împingerea Uber la un câștig surprinzător al venitului net în trimestrul respectiv.

Uber a raportat anterior un profit net trimestrial uneori, dar acesta a fost întotdeauna alimentat în mare parte din câștigurile investițiilor, așa cum a fost din nou în trimestrul al doilea. În cele trei luni încheiate la 30 iunie, Uber a generat un venit net de 394 de milioane de dolari, depășind cu mult pierderea de 49,2 milioane de dolari la care se așteptau analiștii.

Uber a estimat rezervări brute de la 34 la 35 de miliarde de dolari în trimestrul curent și venituri ajustate înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare de la 975 de milioane de dolari până la 1 miliard de dolari, ambele depășind prognozele analiștilor.

Compania a anunțat, de asemenea, că directorul financiar Nelson Chai își va demisiona începând cu 5 ianuarie, marcând una dintre cele mai importante plecări de când compania a devenit publică în 2019. Căutarea înlocuitorului său este în curs de desfășurare.

„Când m-am alăturat companiei în 2018, Dara mi-a cerut să conduc transformarea financiară a companiei”, a spus Chai într-un comunicat. „După cum puteți vedea din rezultatele noastre din trimestrul al doilea, acea transformare a avut loc. Sunt foarte mândru de munca grozavă pe care am realizat-o cu toții și îi mulțumesc lui Dara pentru parteneriatul său”.

Acțiunile Uber din San Francisco s-au dublat în ultimul an, o divergență puternică în performanță față de Lyft Inc., care s-a străduit să-și revină pe deplin după efectele Covid-19. Spre deosebire de Uber, Lyft operează doar în America de Nord și nu are o unitate de livrare a alimentelor.

Lyft încearcă să lupte cu Uber

La începutul acestui an, rivalul Uber a instalat un nou director executiv și a scăzut prețurile pentru a opri pierderile din cota de piață față de Uber. Uber a reprezentat 74 la sută din vânzările de achiziții pentru consumatori din SUA la sfârșitul lunii iunie, în timp ce Lyft a avut 26 la sută, potrivit Bloomberg Second Measure. Compania este programată să raporteze rezultatele săptămâna viitoare.

Când pandemia a zdrobit cererea de curse, decizia Uber de a se concentra pe Uber Eats a ajutat-o să câștige un loc în sectorul livrării de mese, care a continuat să crească, chiar dacă mesele în interior au reluat. Uber Eats a generat venituri de 3,06 miliarde de dolari, puțin sub estimările Wall Street, dar un Ebitda ajustat mai bine decât se aștepta, de 329 de milioane de dolari, deoarece unitatea a beneficiat de publicitate. Clienții par să nu fi fost descurajați de prețurile mai mari la alimente, cu o frecvență de livrare de patru comenzi lunare per consumator, în creștere cu 8% față de anul trecut.

Veniturile totale au crescut cu 14%, până la 9,2 miliarde de dolari în perioada respectivă, a declarat marți compania într-un comunicat. Potrivit datelor compilate de Bloomberg, acest lucru a ratat cu puțin cele 9,3 miliarde de dolari la care se așteptau analiștii.

Uber a generat rezervări brute de 33,6 miliarde de dolari, care includ transportul, livrarea alimentelor și transportul de marfă. Aceasta a crescut cu 16% față de anul precedent și a depășit estimarea Wall Street de 33,5 miliarde de dolari.

Unitatea de transport de marfă a Uber a târât pe rezultatele generale ale companiei. Divizia, care reprezintă mai puțin de un sfert din veniturile totale, a înregistrat o scădere a rezervărilor și a vânzărilor cu 30% în trimestru. Uber a spus că unitatea este presată de „vânturile în contra la nivel de categorie”, cu rate la vedere slabe sezonier, o tendință pe care se așteaptă să continue pe termen scurt.