Anunțul presei maghiare înainte de startul partidei Israel – Elveția. Condițiile în care se va desfășura partida

Partida dintre Israel și Elveția, din preliminariile EURO 2024, se va desfășura în oraşul maghiar Felcsut, la 50 km de Budapesta. Presa maghiară a făcut un anunț de ultim moment cu privire la aceast meci. Despre ce este vorba.

„Pancho Arena” din Felcsut, denumită după numele legendarul atacant al echipei Ungariei şi al lui Real Madrid, Ferenc Puskas, este stadionul ales de Federaţia Israeliană de Fotbal pentru disputarea partidei cu Elveția, dar și cu România, de sâmbătă, 18 noiembrie. Arena are o capacitate de 3.500 spectatori.

Presa maghiară a făcut un anunț important înainte de startul partidei Israel – Elveția. Meciul se va desfășura în condiţii de maximă securitate, cu colaborarea forţelor de poliţie ungare şi israeliene, pentru ca totul să decurgă fără incidente, conform portalului sportiv nemzetisport.hu.

Meciurile de pe teren propriu ale israelienilor, contra Elveţiei şi României, au fost reprogramate din cauza războiului declanșat de Hamas, pe 7 octombrie. Astfel, naționala lui Alon Hazan joacă ultimele patru dueluri în decurs de zece zile.

Israel a început cu stângul seria de patru meciuri decisive pentru Euro 2024. A pierdut, 0-1 cu Kosovo, pe un teren execrabil, la Priștina, iar rezultatul este perfect pentru România, care e tot mai aproape de calificare.

Dacă naționala din Țara Sfântă nu câștigă cu Elveția, România va avea și varianta egalului în derby-ul de la Budapesta, iar ultimul meci, cu Elveția, va mai conta doar pentru stabilirea urnelor pentru turneul final. ”Tricolorii” pot ajunge la turneul final și dacă pierd cu Israel, însă pentru asta ar trebui să învingă Elveția în ultima rundă. Selecționata condusă de Edi Iordănescu ocupă primul loc în clasamentul grupei.

”Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, am câştigat această şansă prin tot ce am făcut în această campanie. Poate fi un meci de totul sau nimic.

Când duci o campanie fără înfrângere şi totuşi ajungi să depinzi de un rezultat la ultima acţiune nu e tocmai confortabil. Asta face ca presiunea să fie imensă, dorinţa fantastică”, a spus Edi Iordănescu.