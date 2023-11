Anunțul dimineții pentru pensionarii românii de la Ministerul Muncii. Ce se întâmplă cu pensiile în 2024, oficial

Sistemul de pensii din România va suferi modificări semnificative în 2024, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. Deși o mare parte dintre particularitățile ce urmează să fie introduse se cunosc deja, ministrul Muncii a oferit câteva lămuriri suplimentare.

De la 1 ianuarie 2024, pensiile tuturor românilor, inclusiv cei cu pensii speciale de zeci de mii de lei, se vor majora cu 13,8%. Valoarea cu pricina a fost calculată pornind de la rata inflației pe anul curent și majorarea salariului mediu în România pe ultimele 12 luni. Abia din luna septembrie a anului viitor se vor resimți recalculările anunțate de mult timp, diferite în funcție de mai multe criterii pentru fiecare pensionar.

Majorarea pensiilor, mai clară ca niciodată

Prima majorare a pensiilor, cea de la 1 ianuarie 2024, va fi anuală și are ca scop facilitarea stabilității și predictibilității traiului pentru pensionarii români. Aceasta va fi o indexare cu rata medie a inflației, iar conform noii legi a pensiilor, se va materializa fără excepție în fiecare an. Practic, nu va mai trece un an fără o majorare.

„Prima majorare va fi de la 1 ianuarie cu 13,8%. Formula majorării din ianuarie este cea deja cunoscută de pensionari, rata mediei anuale a inflației la care de adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aici avem o noutate, nu s-a vorbit până acum despre asta.

S-a introdus garanția că pensiile se majorează în fiecare an în ianuarie. În vechile legi era stipulat că majorările se fac anual fără să fie specificat și când anume. Au fost ani când majorările s-au făcut în septembrie sau chiar deloc.

De exemplu, în 2009 când pensiile au fost înghețate până în 2013. Acum, românii au garanția că anual vor avea loc majorările pensiilor. Aceasta este garanția pentru români că vor ști cu exactitate că în ianuarie pensiile lor vor crește”, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, potrivit romaniatv.net.

Recalcularea pensiilor, de la 1 septembrie 2024

Începând cu septembrie 2024, românii vor primi pensiile recalculate în funcție de contributivitate cu o mențiune foarte importantă. Nicio pensie nu se va micșora. În cazul în care noua formulă va genera valori mai mici de plată, se vor acorda în continuare vechile sume. Practic, se menține cuantumul cel mai favorabil pentru beneficiari.

„Din septembrie, românii își vor primi pensiile recalculate. Este un moment zero al pensiilor, se rezolvă inechitățile, vom avea pensii egale pentru contribuții și muncă egală. În plus, deja nu mai este o noutate, introducem în baza de calcul tot ceea ce a câștigat pensionarul și a fost contributiv.

Adică, acordul global, sporurile nepermanente, al 13-lea salariu și așa mai departe. Vă spun încă o dată: Nicio pensie nu scade! PSD nu a făcut niciodată reforme sau legi care să aducă scăderi de pensii. Va fi păstrat cuantumul cel mai favorabil”, a concluzionat ministrul Muncii