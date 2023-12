Anul viitor, o lovitură costisitoare pentru români. La ce să te aștepți, taxele și impozitele vor exploda, iar datele sunt clare

În ultimele luni, în contextul unui deficit bugetar aproape fără precedent de la criza din 2008, autoritățile române au majorat aproape necontrolat salariile bugetarilor și pensiile românilor. În timp ce parlamentarii se pregătesc de campanie electorală, românii se așteaptă la scumpiri și creșteri de taxe, în timp ce mediul antreprenorial, singurul care aduce bani în țară, este sabotat din toate direcțiile.

Compania de cercetare Ipsos a publicat cea mai recentă ediție a ”Monitorului global al inflației”, o analiză realizată în 33 de țări, printre care și România, cu scopul de a identifica tendințele din piața economică. Așa a aflat că există un consens semnificativ pe meleaguri mioritice, cel mai mare de pe bătrânul continent. Nu mai puțin de 70% dintre români se așteaptă ca taxele să crească anul viitor.

Citește și: Pensii majorate și cu 70%, confirmate de Casa de Pensii. Cine vor fi privilegiații în 2024, românii care au de câștigat mai mult

Cât de rău o duc românii acum, dar cât de greu o vor duce în viitor

Doar 6% dintre români s-au aruncat la a afirmat că ”trăiesc confortabil” la momentul de față. Aproximativ 43% s-au rezumat la a spune că ”se descurcă bine” și nu mai puțin de 28% au insistat pe faptul că ”abia se descurcă”. Cea mai tristă este situația celor 16% că au afirmat fără echivoc faptul că le merge greu, în timp ce 6% au mers până la ”foarte greu” în condițiile actuale.

Partea bună este că 45% estimează că, peste aproximativ un an, inflația din România se va întoarce la normal. Din păcate, 28% sunt convinși că, cel puțin țara noastră, asta nu se va mai întâmpla niciodată. În final, românii sunt cei mai pesimiști la nivel global, dintre toate țările investigate. Mai corect ar fi probabil să afirmăm că românii sunt cei mai realiști.

Citește și: Criza imobiliară din România se simte la buzunare. Cutremurul vine cu o ofertă mică și prețuri mari

Realitatea din România la final de 2023

O treime dintre români sunt convinși că România se află în recesiune, aproximativ 32%. Același procent reprezintă oamenii care sunt de părere că nu este în recesiune, iar 37% spun că, pur și simplu, nu știu.

Doar 14% dintre români cred că bunurile și serviciile se vor ieftini, presupunând că rata anuală a inflației se înjumătățește în țară pe parcursul în următorul an, dar rămâne peste zero. Marea majoritate cred că ele vor costa mai mult decât costă acum (36%) sau că vor costa la fel cât costă acum (37%), conform Economedia. Tot la capitolul detalii interesante, 70% dintre români se așteaptă să crească taxele și impozitele în 2024, 65% sunt convinși că inflația va crește pe parcursul următorului an, iar 60% se așteaptă ca dobânzile creditelor bancare să continue să crească. Pentru întreaga analiză Ipsos, poți accesa acest link.