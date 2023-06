ANALIZĂ: Cum s-a schimbat atitudinea lui Iohannis față de profesori de-a lungul timpului. De la cei care au puterea de a schimba o societate, la cei care „îndrăznesc să pună în pericol Examenele Naționale”

„Rolul profesorului este unul esențial”, „dascălii sunt modele pentru elevi” și „profesorii nu sunt plătiți prost de ieri, de azi, ei sunt remunerați total necorespunzător de multă vreme”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de Klaus Iohannis în ultimii ani, fie în cartea sa „Pas cu pas”, fie de Ziua Educației. Pe 1 iunie 2023, chiar de Ziua Copilului, și în plină grevă generală în educație, șeful statului și-a schimbat optica și i-a certat pe dascăli pentru că nu se întorc la cursuri: „Guvernul le-a dat tot ce au cerut”, a precizat Iohannis la Chișinău, într-o conferință de presă.

Declarațiile i-au supărat pe profesorii care se află în grevă generală din 22 mai. Dascălii spun că nu este nevoie doar de creșteri salariale pentru a susține învățământul, ci și de respect față de angajații din învățământ.

Reacția șefului statului a venit după ce profesorii au refuzat varianta Guvernului de a înceta grevă. Propunere care a fost transpusă într-un OUG chiar de Ziua Copilului. Potrivit Ordonanței de Urgență salariul unui profesor cu peste 25 de ani vechime în învățământ va fi de peste 4.700 de lei, iar suma ar putea crește în funcție de diferite sporuri.

Klaus Iohannis s-a întâlnit cu sindicaliștii din Educație pe 30 mai în timpul unui protest la care au participat 20.000 de angajați din învățământ. Șeful statului a spus atunci că se oferă să fie un mediator între profesori și Guvern.

Klaus Iohannis a anunțat întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din Educație chiar în ziua protestului, asta deși sindicatele i-au cerut o întâlnire încă din primele zile ale grevei.

În cele două mandate de președinte Klaus Iohannis a avut doar cuvinte de laudă la adresa profesorilor, le-a evidențiat rolul în construirea societății, iar în cartea sa din 2014 șeful statului deplângea situația profesorului.

Mai mult este autorul proiectului „România Educată”, un proiect „menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate”.

Klaus Iohannis a absolvit în anul 1983 studiile de fizică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. După terminarea facultății a fost mai întâi profesor de fizică la Agnita, apoi la unele școli din Sibiu, iar din 1989 la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”.

În 2014 a intrat în cursa pentru prezidențială sub sloganul „România lucrului bine făcut”. După ce a devenit președintele țării Klaus Iohannis a scos și cartea „Pas cu pas”, în care profesorul era trecut la loc de cinste.

În cartea sa Klaus Iohannis deplângea situația profesorilor despre care spunea că muncesc mult și sunt plătiți prost.

Tot în cartea sa Klaus Iohannis spunea că „este profund în neregulă dacă președintele țării vorbește de rău despre dascăli, despre elevi sau despre părinți, ori dacă îi răzvrătește pe unii împotriva celorlalți”.

Anul următor pe 5 octombrie 2015 Klaus Iohannis participa le festivitatea de deschidere a anului universitar la Universitatea din București și spunea că fără dialog sistemul educației este „condamnat la eșec”.

În încheierea discursului său președintele le-a mulțumit profesorilor pentru eforturile lor de zi cu zi.

Pe 15 februarie 2016 Klaus Iohannis susținea un discurs în cadrul evenimentului de lansare a Dezbaterii Naționale privind Educația și Cercetarea din România, pentru perioada 2016-2017, în care sublinia rolul Educației în societate și importanța unei reforme.

„Cunosc din interior sistemul, cu bune și mai puțin bune, cu lipsurile lui, dar cunosc mai ales potențialul uriaș pe care îl avem. Însă, ca Președinte, dincolo de această experiență personală, am asumat educația ca prioritate națională din convingerea profundă că viitorul României este strâns legat de educație.

Am considerat că este datoria mea și în același timp așteptarea cetățenilor României. În lumina atribuțiilor constituționale, îmi propun să aduc la aceeași masă a dialogului pe toți cei interesați de educația și cercetarea din România și să ofer un cadru de dezbatere autentică, scoasă de sub presiunea conjuncturilor sau de sub tentația calculelor politice”, puncta atunci Klaus Iohannis.