ANAF pune tunul pe darurile de nuntă uriașe, care nu pot fi verificate. George Simion a strâns 400.000 de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea să ceară 50% din darul de nuntă uriaș care nu poate fi justificat de către cei care l-au oferit, spun surse RTV. Persoanele care „aruncă” cu bani în miri vor fi luate în vizor pentru a își justifica proveniența sumelor uriașe. Subiectul este strâns legat de nunta pe care George Simion, liderul AUR, a avut-o în 2022 și la care au venit peste 200.000 de invitați, acumulând dar de nuntă 400.000 de euro.

George Simion și-a trecut în declarația de avere și darul de nuntă, suma de 400.000 de euro. Totuși, după ce a născut controverse, liderul AUR a spus că suma se referă la tot ce a fost donat pentru nuntă, inclusiv brânza de la Gigi Becali.

George Simion a făcut avea pe site-ul său o secțiune specială pentru donații. De altfel, invitația la nuntă a fost publică, motiv pentru care au venit mii de oameni. Acum, invitația a dispărut de pe pagina politicianului.

Conform acelora surse, ANAF face câteva verificări în legătură cu nunta, dar și cu cutia pentru donații din cadrul evenimentului.

Dar liderul AUR a explicat că nu a rămas cu foarte mulți bani după petrecere.

„Sub 15.000 de euro ne-au ramas sub diferite forme. Restul – branza, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nunta, am mancat am baut ne-am simtit bine. Acesti 400.000 de euro sunt branza de la Becali, formatiile, legumele de la Lunguletu, Merele de la Voinesti, etc si etc, apa, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat Simion.