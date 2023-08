Altă problemă pentru România: ne scufundăm în datorii, iar costurile de împrumut cresc

Știm cu toții faptul că România are o problemă legată de volumul mult prea mare al datoriilor, atât pe plan extern, cât și intern, dar mai grav decât atât este faptul că avem o evoluție negativă a costurilor de finanțare.

De pe piața internă, statul atrage finanțare la costuri din ce în ce mai piperate, după cum indică cifrele. O analiză Profit.ro relevă faptul că Executivul de la București „a împrumutat 300 de milioane de lei cu scadența în aprilie 2036 și încă 138 de milioane de lei până în aprilie 2030. Cererea la licitația pe 13 ani a fost de 531 de milioane de lei, semnificativ sub nivelurile înregistrate în lunile precedente cu scadențe de la 9 ani în sus, când investitorii subscriau și peste 1 miliard de lei”.

Avem probleme din ce în ce mai mari legate de bani

Referitor la datoria externă, economiștii sunt îngrijorați deoarece s-a atins o pondere îngrijorătoare a PIB. Conform Digi24, România are cel mai mare nivel al datoriei publice din toate timpurile de departe.

Practic, statul consumă tot ce produce plus jumătate, iar acel supliment vine din împrumuturi externe și interne. Doar în primele trei luni din acest an, Guvernul a împrumutat 71 de miliarde de lei, deși estimările erau de 158 de miliarde de lei pe întregul an.

„Ați văzut prognoza de primăvară care ne spune că datoria va fi 45,6% la final de an. Ce e în dinamică e o creștere a datoriei publice la 50,1 în februarie, e o creștere conjuncturală.

Am prefinanțat masiv necesarul României să acoperim vârfurile de plată. Sunt șase vârfuri de plată. În iulie 11 miliarde și tot așa… rostogolire de datorie. Până stingi ai o suprapunere de datorie publică (…) Lucrurile nu sunt de îngrijorare, dar să recunoaștem că am plecat de la nivel de datorie foarte ridicat.

De la 49,8%. Evident că apar aceste situații într-o lună se depășește 50% și în lunile următoare își revine. Ca pondere în PIB o să scadă și va ajunge 45,6 la final de an.”, a explicat fostul ministr al Finanțelor, Adrian Câciu.