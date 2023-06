Într-o societate în care este din ce în ce mai greu să-ți găsești „jumătatea” Alexandru este unul dintre cei care au crezut că a întâlnit dragostea vieții, însă s-a dovedit a fi doar o escrocherie. Află ce i s-a întâmplat unui bucătar din Anglia care a crezut că și-a găsit aleasa.

Un bucătar talentat din Anglia, Alexandru Gutu, a fost înșelat într-un mod dureros, pierzând economiile de-o viață în urma unei escrocherii romantice. Experiența tragică prin care a trecut a determinat-l să lanseze un avertisment urgent pentru ceilalți, în speranța că aceștia vor fi mai vigilenți în fața acestui tip de înșelăciune.

Alexandru, în vârstă de 33 de ani și originar din Moldova, trăiește în Matlock, Derbyshire, unde și-a construit o carieră în bucătărie. Lucrând cu dăruire la două locuri de muncă, a muncit fără încetare pentru a economisi suficienți bani pentru a-și cumpăra prima casă. În căutarea unei partenere de viață, Alexandru a început să exploreze site-urile de întâlniri online, în speranța de a găsi „aleasa”.

Destinul avea să-i ofere o întâlnire care avea să-i schimbe viața într-un mod neașteptat. Alexandru a început să converseze cu o femeie pe nume Emma, care părea să fie potrivirea perfectă pentru el.

În scurt timp, conversațiile lor s-au adâncit, iar Alexandru a început să dezvolte sentimente pentru această persoană. Cu toate acestea, el nu știa că această „relație” era de fapt o înșelătorie bine orchestrată.

Persoana cu care Alexandru vorbea, folosind cel mai probabil o poză și o identitate false, a câștigat încrederea lui treptat. În timpul discuțiilor pe platforma WhatsApp, aceasta a menționat că are un unchi care lucrează la o mare companie europeană și că ar putea ajuta la asigurarea unui venit suplimentar.

Făcându-l să creadă că avea șansa de a obține o sumă de bani pentru a-și susține economiile, escrocul i-a sugerat lui Alexandru să deschidă un cont de criptomonede.

Plin de încredere și naivitate, Alexandru a deschis contul solicitat și a transferat suma impresionantă de 42.000 de lire sterline în contul respectiv, prin intermediul criptomonedelor.

Cu toate acestea, după ce a cerut o parte din bani înapoi, escrocii au șters contul de WhatsApp și au dispărut fără urmă, lăsându-l pe Alexandru devastat și ruinat financiar.

„Acum, fără economiile mele, nu-mi pot permite să-mi cumpăr o casă și nu-mi pot îndeplini visul de a avea o familie. Am căutat o prietenă și, în schimb, am căzut pradă unei escrocherii. Am calculat că îmi va lua doi ani de muncă asiduă pentru a recupera banii pe care i-am pierdut”, a povestit Alexandru cu tristețe.