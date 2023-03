Agenția rusă de stat RIA Novosti a relatat că purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, în briefingul său de presă zilnic, că președintele rus Vladimir Putin a anulat o călătorie planificată în Stavropol „din cauza situației din regiunea Briansk”. După acuzațiile că se află în spatele atacului, Ucraina a intervenit.

Update 2 martie, ora 15.05. Vladimir Putin promite răzbunare, după atacul de la Briansk, atribuit ucrainenilor. „Îi vom distruge”, a spus el, calificând evenimentele de joi drept un „atac terorist”.

Știrea inițială: Agențiile de presă ale Moscovei, dar și alte mari publicații rusești notează că un „grup de sabotori” ucraineni s-a infiltrat în regiunea rusă Briansk și a luat ostatici, iar forțele FSB, Rosgvardia și ale armatei au intrat în luptă cu ei. Este principala știre în Rusia.

Secretarul de presă al dictatorului Putin susține că incidentul a fost un „atac al teroriștilor”. De altfel, jurnaliștii ruși au scris articole în care relatau că forțele ucrainene au intrat în regiunea Briansk, care se învecinează cu Ucraina la nord.

Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin primește la Kremlin informări periodice de la conducerea agențiilor de aplicare a legii din țară cu privire la situația din regiunea Briansk.

Totodată, purtătorul de cuvând al lui Putin a subliniat că „forțele de securitate raportează cu privire la acțiunile întreprinse de agențiile de aplicare a legii pe care le-am menționat pentru a combate teroriștii”.

Comentând situația din oblastul rusesc Briansk, Peskov a relatat că a fost efectuat un atac terorist asupra regiunii: „Acum se iau măsuri pentru a-l distruge. Pe scena internațională am plătit și vom continua să acordăm atenție, să atragem atenția comunității mondiale asupra atacurilor teroriste pe care le desfășoară acești oameni”.

În mediul online a apărut un videoclip al unui „Corp de Voluntari Ruși” care declară că se află în spatele atacului. Totuși, mai mulți internauți au remarcat că imaginile cu doi bărbați în echipament imaculat sunt cel puțin bizar și ar putea indica o operațiune sub steag fals a Rusiei.

Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a indicat că „povestea” este o provocare a Moscovei: „Povestea despre grupul de sabotaj ucrainean din Federația Rusă este o provocare deliberată clasică. Federația Rusă vrea să își sperie poporul pentru a justifica atacul asupra unei alte țări și sărăcia tot mai mare după un an de război. Miscarea partizanilor din Rusia devine din ce în ce mai puternică și mai agresivă. Temeți-vă de partizanii voștri…”.

Something rather bizarre is happening in Bryansk Oblast with Russian sources reporting a large group (±40) of Ukrainian military crossing the border. Minutes ago, a „Russian Volunteer Corps” telegram posted this video claiming to be behind the mission. pic.twitter.com/LL5lpD92VH

— Dmitri (@wartranslated) March 2, 2023