Alertă la Casa Albă. Un camion s-a izbit în barierele de securitate. Video

A fost declanșată o alertă la Casa Albă, luni seară, când un camion s-ar fi izbit intenționat în barierele de securitate. Șoferul a fost arestat și nu au fost înregistrate victime.

Șeful departamentului de comunicare al Secret Service, Anthony Guglielmi, a spus că ancheta preliminară arată că şoferul ar fi lovit intenţionat barierele de securitate din Piaţa Lafayette.

De asemenea, oficialul a spus că nimeni de la Casa Albă sau de la Serviciul Secret nu a fost rănit. Nu este clar unde exact se afla preşedintele Joe Biden în acel moment. El se întâlnise ceva mai devreme la Casa Albă cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor a SUA, Kevin McCarthy.

Un martor a povestit că anchetatorii au găsit un steag cu svastică nazistă ce se pare că provenea din interiorul camionului implicat în incident.

„M-am uitat înapoi şi am văzut că duba U-Haul intrase în baricadă. M-am dat înapoi în spatele unui tip cu un cărucior de golf şi am filmat cu telefonul. După ce am văzut că a intrat din nou în plin, nu am vrut să mă apropii de camionetă şi am plecat”, a povestit Chris Zaboji, un martor al accidentului.

Televiziunea WUSA a prezentat o înregistrare video cu un camion U-Haul oprit lângă un rând de stâlpi de oţel, în timp ce agenţi de poliţie în uniformă şi un câine se apropiau de vehicul.

Ușa din spate a camionului a fost deschisă de un robot controlat de la distanță, dezvăluind un cărucior, dar nicio altă încărcătură evidentă.

Martorul accidentului a publicat pe reţelele sociale o scurtă înregistrare video în care se vede cum camionul intră în bariera de securitate de la Casa Albă. După ce s-a izbit o dată, şoferul a lovit şi a doua oară.

🚨#BREAKING: A U-Haul truck rams into security barriers outside the White House

📌#Washington l #DC

Currently multiple law enforcements and the secret service along with bomb squad are on the scene after a U-Haul truck crashes and rams into security barriers outside near the… pic.twitter.com/QNO28VJMEx

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 23, 2023