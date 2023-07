Al doilea om pe Lună poartă trei ceasuri la mâini: care este explicația lui Buzz Aldrin

Pe 16 iulie 1969, misiunea Apollo 11 era lansată având la bord trei oameni: Neil Armstrong, comandantul misiunii, Edwin „Buzz” Aldrin, pilotul modului lunar „Vulturul” și Michael Collins, pilotul modului de comandă, „Columbia”. Patru zile mai târziu, pe 20 iulie, Armstrong și Aldrin deveneau, în această ordine, primii doi oameni din istorie care pășeau pe suprafața Lunii.

Buzz Aldrin a intrat în istoria lumii drept al doilea om care a pășit pe Lună, la 20 iulie 1969, în cadrul misiunii Apollo 11. Onoarea de a fi primul i-a fost acordată comandantului misiunii, Neil Armstrong.

La 54 de ani de la lansarea, pe 16 iulie, a rachetei Saturn V ce i-a purtat pe cei trei astronauți spre Lună, Aldrin a sărbătorit acest lucru printr-un selfie postat pe Twitter scrie iflscience.com.

Dar internauții au fost mai puțin atrași de momentul marcat de Aldrin, interesul lor fiind captat de un amănunt inedit: fostul astronaut, care are vârsta de 93 de ani, purta nu mai puțin de trei ceasuri la încheieturile mâinilor, două pe cea stângă și unul pe cea dreaptă.

Un amănunt mai puțin cunoscut este faptul că în momentul în care au pășit pe solul lunar, Aldrin avea la mână, peste costumul etanș, un ceas marca Omega, gama Speedmasters, comandate special de NASA pentru misiune.

Ceasul era, mai precis, un cronograf cu armare manuală. Și Armstrong avea unul identic, dar l-a lăsat în modul din cauză că, din câte se pare, se stricase unul dintre cronometrele acestuia. Ala că Aldrin a fost singurul care s-a plimbat pe stelitul natural al Terrei cu ceasul la mână.

În ceea ce privește ceasurile pe care internauții le-ai admirat în fotografia postată de Aldrin, două dintre ele sunt chiar dintre cele care au fost pe Lună – cele de pe mâna stângă – Omega Speedmasters , în timp ce al treilea este singurul de pe mâna dreaptă.

El a mai adăugat că viitoarele misiuni NASA ar trebui să folosească strategia sa cu ceasurile când vor decide numărul de astronauți din echipă.

#Apollo11 launch day, 54th anniversary.

🇺🇸🚀🌛

Steak and eggs today celebrating in style at home with my Anca. pic.twitter.com/x9uqCZa6SO

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 16, 2023