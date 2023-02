Afrodiziacele antice erau incredibil de neatrăgătoare și adesea fatale: ce ciudățenii foloseau egiptenii, grecii și romanii în dormitor

Pentru a construi un imperiu grozav ai nevoie de mulți oameni, așa că nu este deloc surprinzător că cele mai puternice civilizații din istoria omenirii au fost toate obsedate de misterele creării copiilor. Fiecare dintre aceste culturi antice avea propriile metode de combatere a pierderii libidoului, deși unele dintre afrodiziacele folosite de romani, greci, egipteni, azteci și incași sunt cel puțin îndoielnice.

Egiptenii antici, de exemplu, aveau ca afrodiziac salata verde. În contrast, grecii nu credeau că salata verde ar fi bună pentru libidou. Grecii apelau la țelină, în timp ce se zvonește că romanii beau vin în care se înecase un pește. Între timp, secreția toxică a unui gândac cunoscut sub numele de musca spaniolă a fost aplicată în mod regulat bărbăției care funcționa defectuos.

Afrodiziacele ciudate ale strămoșilor noștri

Interesant este că ceva similar a fost folosit de azteci, care considerau că gândacul toxic temolin este un afrodiziac. Potrivit unor cronicari spanioli, un număr semnificativ de bărbați azteci au murit în căutarea potenței sexuale, din cauza folosirii acestei creaturi periculoase.

Mai mult, incașii și-au frecat o larvă de future, numită musullu, pe testiculele lor. De asemenea, atât aztecii, cât și incașii au apelat la animale letale pentru ajutor în dormitor. Primii, de exemplu, au creat o tinctură dintr-un șarpe cu coarne, cunoscut sub numele de mazacoatl – sau șarpe de căprioară.

În mod similar, incașii au creat un afrodiziac mortal din pasărea extrem de toxică yanta-yanta. Faptul că atât mazacoatl, cât și yanta-yanta au fost folosite ca afrodiziace, spune multe despre cât de ciudate erau aceste modalități de a reaprinde flacăra în dormitor.

În plus, o poțiune de dragoste chinezească cunoscută sub numele de chan su conținea secrețiile toxice ale broaștelor din trestie. Denumită uneori „piatra iubirii”, amestecul era împletit cu compuși mortali numiți bufadienolide și a fost responsabil pentru patru decese în New York la mijlocul anilor 1990.