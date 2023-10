Afacerea care i-a adus îmbogățirea în România: povestea românului care a dat străinătatea pe o afacere acasă și nu regretă

Tot mai numeroase sunt poveștile românilor care aleg să revină în țară, după ani grei petrecuți la muncă peste hotare și să dezvolte aici afaceri de succes.

Marius Kiss face parte din categoria acelor oameni cărora întotdeauna le-a bătut în piept inima de român, ce nu i-a lăsat să prindă prea mult timp rădăcini peste hotare.

Povestea impresionantă a acestui român care a dat lovitura

Omul nostru este exemplul viu al faptului că nimic nu e imposibil dacă ai un vis, dacă tu însuți crezi în el și mai ales dacă muncești pentru îndeplinirea lui.

Marius Kiss din Checea Timi­șu­lui relatează cum a plecat din micul său loc de baștină în lumea largă, pentru a încerca marea cu degetul și a-și găsi rostul în viață, așa cum le place românilor să o spună.

Ei bine, bărbatul are o îndelungă experiență profesională, muncind de mic și având de-a lungul timpului diverse joburi care cu siguranță i-au adus un bagaj de cunoștințe și experiență ce l-au ajutat în drumul său spre prosperitate și independență, de care se bucură astăzi.

Bărbatul povestește „Sunt născut, aici, în Checea. Am făcut o școală profesională auto, la Timișoara, am fost vân­zător la un magazin de piese de mașini, șofer și agent comercial la o fabrică de dul­ceață, până în 2008, când fostul meu patron de la magazinul de piese auto a dat faliment și mi-a zis «Hai la muncă în Italia, în cons­trucții». Și m-am dus".

Povestea, ca orice poveste de viață, e una lungă, cu peripeții fel și fel, cu provocări, probleme și momente mai grele sau mai ușoare, mai frumoase sau mai puțin frumoase, dar fiecare dintre aceste aspecte a contribuit la omul care este astăzi și pare că prețul plătit a meritat din plin.

Ce idee de afacere a făcut când s-a întors din Italia în România

„Am plecat cu mașina mea, cumpărată în leasing. M-am oprit în localitatea Fossacesia, din provincia Chieti, aproape de Pescara. M-am an­gajat la un tunisian care avea o fermă mică, de numai un hectar, și cultiva roșii pe care le ducea la piață, cu camionul său. De aici, m-am mutat, în scurt timp, la un fermier în vârstă, care avea livezi de măr și măslin, producea ulei de măsline. Ulte­rior, am aflat că a murit împreună cu soția, în tim­pul pandemiei Covid-19. Nici la el nu am stat mult, vreo două luni, apoi m-am angajat cu contract de muncă la un alt patron, care cultiva pomi, vie, legume. Aici am rămas până în 2016, anul când m-am întors acasă", continuă Marius povestirea, citat fiind de formula-as.ro.

După ce a revenit acasă, omul nostru a cumpărat cinci hectare de teren agricol, dar și o casă bătrâneacă veche. Aici au ajuns banii strânși în străinătate, cu greu, cu sudoarea frunții, printre străini.

A ridicat primul solar, apoi alte trei, punând bazele unei veritabile ferme de legume.

Bărbatul este adeptul muncii și recunoaște că nu e simplu, zi de zi se confruntă cu probleme și provocări, dar povestea sa de viață ne inspiră pe toți să credem că ne putem îndeplini orice vis, cât timp suntem corecți și depunem eforturile necesare.