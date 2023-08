Actrița care a rămas singură pe lume, deși a făcut valuri cu Nea Mărin. Iubirea dintre Adina Popescu și compozitorul Adrian Enescu: Fără copii, ”mereu am fost unul pentru celalalt”

Adrian Enescu, compozitorul talentat, a trecut în neființă la vârsta de 68 de ani, la lunii august a anului 2016. A format un cuplu discret cu Adina Popescu, partenera sa de viață, timp de aproape 40 de ani, iar doar cei apropiați știau despre iubirea imensă care i-a unit.

Într-un interviu acordat cu câțiva ani în urmă, Adrian Enescu povestea că a văzut-o pe Adina Popescu pentru prima dată în timpul studenției, într-o piesă de teatru, iar mai târziu s-au întâlnit la o petrecere, unde el i-a cerut mâna.

De atunci, au trăit împreună, formând un cuplu. ”Noi nu avem copii, nu prea avem rude, și atunci mereu am fost unul pentru celălalt”, mărturisea Adina Popescu, în trecut. Odată cu moartea compozitorului, în 2016, ea a rămas singură.

Adina Popescu a povestit că la vârsta de 53 de ani a luat decizia de a ”dispărea” de pe scena teatrului, fiind dezamăgită de evoluția industriei teatrale și conștientă că înaintează în vârstă.

Deși era percepută ca fiind o persoană frumoasă și veselă, Adina nu concepea să devină o ”bătrânică” și simțea că această schimbare a imaginii ar fi afectat percepția publicului asupra sa.

Astfel, în urma acestei decizii, ea s-a retras din lumina reflectoarelor și a preferat să trăiască o viață mai retrasă, departe de privirile curioase ale scenei teatrale. Desigur, decizia sa a fost motivată de dorința de a păstra o imagine pozitivă și tânără, dar și de frustrarea față de schimbările din lumea teatrului.

”Linia am tras-o in 2001, cand, la 53 de ani, am cerut iesirea la pensie. Am luat în calcul mai multe elemente.

M-am gandit la faptul ca, desi am jucat si drama, eu totusi am fost perceputa de public ca o „ingenua de comedie”- fetita sau fe­me­ia dragalasa si zglobie, cu care lumea em­pa­tizeaza instantaneu. Or, inevitabila inaintare in varsta pe care, la nivel personal, o privesc cu multa se­ninatate, firesc si cu intelepciune, pe scena, intr-o oarecare ma­su­ra, m-ar fi grevat.

Asa ca am vrut sa ies din lumina re­flec­toarelor la momentul opor­tun, sa nu stric acea imagine pe care oa­menii si-o formasera despre mine”, a declarat ea, într-un interviu pentru Formula As.