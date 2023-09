A postat o poză de la nunta lui de acum trei luni, iar toată lumea a început să plângă. Povestea dramatică a fostului star de la Arsenal – FOTO

Momente dramatice în familia lui Josh Vickers, fost portar la Arsenal. Soția lui a murit acum câteva zile, după o luptă teribilă cu o boală incurabilă, iar fotbalistul i-a adus un omagiu emoționant postând mai multe imagini de la nunta lor care s-a desfășurat acum trei luni.

Josh Vickers şi Laura s-au căsătorit pe 1 iunie 2023, la fix un an după ce s-au logodit. Nunta lor a fost superbă, „ca în povești”, după cum au descris-o cei apropiați. Iar imaginile postate de fostul portar de la Arsenal îi arată pe cei doi zâmbind fericiți, într-o grădină superbă, înconjurați de flori și confetti. Cele mai mari emoții le-a avut tatăl Laurei care nu și-a văzut fiica decât la eveniment, îmbrăcată în rochie de mireasă. Zâmbetul celor doi ascundea însă o mare dramă. Laura suferea de cancer! Iar doar cei foarte apropiați știau această poveste îngrozitoare.

După trei luni de la nuntă, Laura a murit, iar Josh Vickers a găsit puterea să publice un mesaj emoționant, alături de câteva imagini de la evenimentul de pe 1 iunie.

„Laura a fost cea mai puternică, bravă şi iubitoare persoană pe care am întâlnit-o. În ciuda momentelor extrem de dificile prin care a trecut, a continuat să zâmbească şi nu a lăsat nimic să-i stea în calea posibilităţii de a se bucura de viaţă.

Am plâns, am râs şi am dansat împreună, în ciuda dificultăţilor. O să preţuiesc pentru totdeauna momentele petrecute împreună şi ştiu că o să mă supraveghezi de sus, din cer, şi o să-mi oferi inspiraţie în fiecare zi”, a transmis Vickers, conform The Sun.