17 orașe din România se angajează la zero emisii de carbon

Cities Race to Zero (Cursa Orașelor către Zero) este o campanie globală pentru o redresare sănătoasă, rezilientă și cu zero emisii de carbon, care să prevină amenințările viitoare, să creeze locuri de muncă decente și să deblocheze o creștere durabilă.

17 orașe din România se înscriu în Cities Race to Zero

Cursa Orașelor către Zero este o ramură a Cursa către Zero dedicată exclusiv orașelor, în care orașele se unesc pentru a-și arăta susținerea față de acțiunile climatice incluzive, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris.

Partenerii globali ai orașelor colaborează pentru a recruta 1.000 de orașe în Cursa către Zero. Colaborarea lor asigură că orașele au obiective aliniate pe știință, necesare pentru a atinge un viitor cu emisii nete zero, și oferă sprijin orașelor care aderă la campanie.

Această parteneriat asigură de asemenea că angajamentul Orașelor către Zero este în concordanță cu metricile de raportare existente și nu necesită sarcini suplimentare de raportare.

Din România, 17 orașe s-au înscris în programul prin care se angajează să ajungă la zero-net emisii CO2 până în 2040.

Aiud

Alba Iulia

Bârlad

Botoșani

Brașov

Buzău

Câmpina

Cluj-Napoca

Constanța

Iași

Lugoj

Moinești

Petroșani

Pitești

Suceava

Tulcea

Zalău

Prin angajamentele lor față de Acordul de la Paris, orașele din întreaga lume lucrează deja către obiectivele Cursa către Zero. Semnarea angajamentului în Cursa Orașelor către Zero va fi un semnal puternic către guvernele naționale că orașele sunt pregătite și dispuse să colaboreze cu ele pentru a-și atinge cele mai ambițioase obiective climatice.