Zile libere în plus, de Crăciun și Revelion: avem mai mult timp de distracție, mergem mai puțin la muncă

În prag de iarnă și la doar o aruncătură de băț de Sărbătorile de iarnă, angajații români află că vor avea parte de mai multe zile libere, pentru a se bucura de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, dar și de finalul lui 2022.

Anul acesta, datorită celor mai recente decizii luate de coaliția de guvernare în materie de legislație a muncii, vom avea mai multe zile libere cu ocazia Crăciunului sau a Revelionului.

Cât stăm acasă, concret, de Crăciun și Revelion. Nu se mai face ca în anii trecuți, acum s-a dat altă lege

Practic, dacă ne referim la Crăciun, angajații vor avea liber în zilele de 25 decembrie și 26 decembrie, practic prima și a doua zi de Crăciun.

Doar că 25 pică deja într-o zi de duminică ce era oricum liberă pentru angajați, așa că aceștia din urmă vor beneficia de o zi liberă în plus, fiindcă ziua lor liberă obișnuită de duminică s-a suprapus cu Crăciunul.

De Revelion, oamenii erau liberi pe 1 și 2 ianuarie, așa cum este normal. Doar că, acum vor mai primi o zi liberă în plus de la stat, pentru că prima zi din Anul Nou pică într-o duminică. Practic, se suprapun cele două zile libere, așa că angajatul va mai avea dreptul la o zi fără muncă, datorită acestui fapt.

Iată, concret, lista zilelor declarate a fi sărbători legale în România:

-1 ianuarie și 2 ianuarie — Anul Nou (pică duminică și luni)

-24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române (pică marți)

-14 aprilie — Vinerea Mare (pică vineri)

-16-17 aprilie — Paște ortodox 2023 (pică duminică și luni)

-1 mai — Ziua Muncii (pică luni)

-1 iunie — Ziua Copilului (pică joi)

-4 iunie și 5 iunie – Rusalii și a doua zi de Rusalii (pică duminică și luni)

-15 august — Adormirea Maicii Domnului (pică marți)

-30 noiembrie — Sfântul Andrei (pică joi)

-1 decembrie — Ziua Națională a României (pică vineri)

-25 decembrie și 26 decembrie — Crăciunul (pică luni și marți).

Conform legii, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie. De asemenea, vor lucra în zilele de sărbători legale angajații ce activează în domenii in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Tuturor celor aflați în situația de mai sus trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.