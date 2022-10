Zelenski, mesaj pentru Putin. Când va fi Rusia forțată să se gândească la pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Federația Rusă va fi forțată să se gândească la pace atunci când capacităţile sale teroriste „vor fi neutralizate”. În cadrul aceluiași discurs, liderul de la Kiev a făcut un nou apel la sisteme de apărare aeriană mult mai moderne și la rachete.

„Cu cât Rusia are mai puţine oportunităţi teroriste, cu atât mai repede se va încheia acest război. Rusia nu are nicio şansă pe câmpul de luptă. Şi încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. De ce are nevoie de teroare? Pentru a pune presiune asupra noastră, asupra Europei, asupra întregii lumi”, a declarat Zelenski.