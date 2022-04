Xiden Blockchain, probabil cea mai versatilă arhitectură românească pentru IoT și automatizare [P]

Când vine vorba de arhitecturi blockchain, astfel de infrastructuri digitale continuă să ridice multe întrebări pentru persoanele mai puțin tehnice, dar având în vedere că vorbim de un proiect integral românesc, al celor de la CryptoDATA Tech, merită un pic de atenție suplimentară.

Conform Wikipedia, blockchain face referire la o bază de date distribuită care este partajată între nodurile unei rețele de calculatoare. Același nume este folosit și pentru tehnologia ce securizează stocarea de criptomonede, tranzacțiile între criptomonede și relațiile informatice ce susțin scopul fiecărui proiect criptografic.

Partea cea mai fascinantă a întregii ecuații este însă că un blockchain nu trebuie sub nicio formă să fie asociat doar cu criptomonede și alte tipuri de criptoactive. Un blockchain conține liste de înregistrări (sau date) în continuă creștere, numite blocuri, care sunt legate și securizate cu ajutorul criptografiei. Asta înseamnă că vorbim de informații care sunt ținute în siguranță, indiferent de tipul lor și de domeniul cărora le sunt asociate. De la Internet of Things la Metaverse, totul este siguranță când are în spate un blockchain fiabil, iar aici intră în ecuație Xiden.

Xiden Blockchain – o arhitectură IoT mai deșteaptă ca niciodată

La bază, avantajul major al Xiden este că reușete să combine Internet of Things cu tehnologia blockchain pentru un protocol semnificativ mai performant de interacțiune cu dispozitivele inteligente. Cu acest blockchain, echipamentele smart integrated pot îndeplini o serie de sarcini într-o manieră automatizată și autonomă. Restul echipamentelor din ecosistem nici măcar nu trebuie să fie la fel de avansate, platforma Xiden este responsabilă de facilitarea integrării tuturor dispozitivelor în sistemul blockchain cu scopul de a asigura utilizarea optimă și eficientă a tuturor resurselor disponibile.

”Un aspect important al Xiden este că folosește module Polygon existente care facilitează interoperabilitate, permit comunicarea cu mai multe rețele blockchain și operează conform standardelor ERC-20 și ERC-721. Acest lucru permite inițierea transferului de date către alte arhitecturi prin inter-blockchain bridges. Xiden este un blockchain cu o arhitectură hibridă, utilizează arhitectura Proof of Stake (PoS) a Polygon Edge, peste care CryptoDATA a integrat un consensus layer optimizat prin implementarea arhitecturilor Proof of Existence (PoE) și Proof of Connectivity (PoC).”, atrag atenția cei de la CryptoDATA Tech, încercând să insiste pe particularitățile care scot în evidență efortul lor.

Tot când vine vorba de detalii care fac diferența, un alt avantaj al Xiden ține de faptul că, pe arhitectura blockchain din spate, a dezvoltat două module de utilitate, Spectralis Network și Smart Distributed Resources. Ca referință, acestea reprezintă o nouă abordare a soluției furnizată de alte blockchainuri care folosesc Polygon Edge ca strat intermediar.

Punctual, scopul principal al Spectralis este de a elimina restricțiile impuse utilizatorilor (libertatea de exprimare, cenzură, etc), de a oferi securitate cibernetică ridicată și de a permite tuturor accesul la internetul global. În acest caz particular, însă, integrează rețelele descentralizate construite pe baza unor dispozitive care au fost înregistrate în prealabil în rețea. De partea cealaltă a ecuației, tot cu accent pe arhitectură descentralizată, SDR sau Smart Distributed Resources oferă puterea de calcul și capacitatea de stocare pentru toți utilizatorii ce dețin echipamente eletronice smart inregistrate în rețea. Pentru particularitățile tehnice ale Xiden, există un WhitePaper care le surprinde foarte bine.

La ce folosește Xiden Blockchain de CryptoDATA Tech

În portofoliul CryptoDATA, există mai multe echipamente dezvoltate de la zero pentru securitate sporită și compatibilitatea cu tehnologii avansate. În mod previzibil, toate sunt menite pentru integrarea cu Xiden.

Minter Guardian, de exemplu, este un dispozitiv inteligent ce poate juca rol de router. facilitează accesul utilizatorilor la întregul potențial al tehnologiei blockchain. Minter este conceput pentru a oferi tuturor utilizatorilor acces la internetul global printr-o infrastructură cibernetică securizată, privată și nerestricționată, facilitând integrarea dispozitivelor inteligente în sistemul blockchain. Ca un beneficiu suplimentar deloc neglijabil, fiecare dispozitiv inteligent integrat în rețeaua Xiden prin intermediul Minter Guardian are posibilitatea de a pune la dispoziția infrastructurii blockchain resursele proprii hardware, putere de procesare, respectiv spațiu de stocare, iar gestul va fi recompensat cu Xden, tokenul nativ al blockchainului Xiden.

HiDR Smartphone este un telefon cu specificații de top dedicat celor care pun accent pe securitate din altă ligă. Per ansamblu, HiDR este un dispozitiv cu mediu dual care poate fi utilizat atât ca un telefon obișnuit pentru activități uzuale, cât și ca un smartphone securizat pentru expedierea și recepția de date confidențiale.

BASM Laptop este primul laptop ale cărui date sunt complet criptate cu ajutorul tehnologiei blockchain dezvoltate de CryptoDATA Tech. În plus, suportă fără probleme instalarea a două sisteme de operare, atât unul uzual pentru programe comune, precum Windows, cât și CryptoDATA OS, menite pentru aplicații și programe criptate și, din nou, schimbul de date confidențiale.

Dacă este prima dată când auzi de CryptoDATA Tech, merită să știi că aceasta este o companie românească a cărei istorie a început în 2013 și, încă de pe vremea aceea, accentul s-a pus pe securitate cibernetică, telecomunicații criptate și, nu în ultimul rând, inteligență artificială, cu scopul dezvoltării și ofertării de soluții IT bazate pe blockchain.