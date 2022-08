VIDEO Ucraina publică imagini cu obuze de la ROMARM. Țara noastră face verificări

Pe rețelele sociale a devenit viral un videoclip în care se poate observa cum obuzierele autopropulsate 2S1 Gvozdika ucrainene folosesc muniție românească. Ukraine Weapons Tracker a publicat imaginile care fac înconjurul Europei. Potrivit administratorilor contului online, rachetele sunt fabricate de Romarm în 2022. În clip se observă cum muniția românească înarmează un obuzier autopropulsat sovietc de tip 2S1 Gvozdika.

Pe internet circulă imagini video cu ceea ce ar putea să fie armament trimis de România în Ucraina. Clipul este încărcat pe contul de Twitter – Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează, încă de la începutul războiului, evoluţia armamentului pe câmpul de luptă.

Pe lângă muniția de 122 mm pentru obuzierele Gvozdika, Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova și un cunoscător al arhitecturii de securitate din regiune, a dezvăluit despre România că a reînceput producția de proiectile pentru piesele de artilerie de calibrul 152 mm, cu scopul de a ajuta Ucraina. Deși țara noastră nu mai producea astfel de muniție, s-a luat decizia de a reveni la astfel de echipamente militare, a explicat expertul moldovean.

Separat de muniția fabricată de ROMARM și achiziționată de Ucraina, vecinii bulgari au demarat o anchetă prin care au demonstrat că, în luna mai a acestui an, guvernul de la Sofia a exportat muniție „în secret” către România. Astfel, țara noastră ar fi primit proiectile de 122 mm pentru lansatoare multiple de rachete BM-21 Grad, inclusiv pentru obuziere Gvozdika, altele de 152 mm pentru obuziere Acacia, dar și de lovituri de artilerie de 130 mm. Echipamentele ar fi trebuit să ajungă în Ucraina, dar multe erau ruginite, fapt pentru care ROMARM le-a întors.

Obuzierul autopropulsat 2S1 Gvozdika a făcut parte din dotarea Armatei Române, fiind un model exportat în toate statele fostului bloc sovietic. Țara noastră deţine șase astfel de proiectile, dar sunt scoase din uz încă din 2005. Oficialii de la București transmit că vor analiza veridicitatea acestor imagini apărute pe internet. Ministrul Economiei, Florin Marian Spătaru, a explicat că au fost demarate „niște verificări” și că, în acest moment, nu există informații că respectiva muniție ar fi fost livrată din România.

„E o imagine apărută pe net. Am demarat niște verificări și sub nicio formă nu avem informații că acea muniție ar fi fost livrată din România. Acel simbol nu are legătură cu România”, a menționat ministrul Economiei la DIGI24 .

În luna aprilie, președintele Klaus Iohannis afirma că nu e bine să fie făcute „declaraţii publice îndelungate” pe această temă, întrebat fiind ce armament trimite România în Ucraina: „Evident, ajutorul militar este şi el transmis către Ucraina de către NATO, un lucru, de altfel, foarte bun. Nu cred, însă, că este foarte bine să facem declaraţii publice îndelungate cu privire la ce face o ţară sau alta concret în acest domeniu”.

#Ukraine: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by 🇷🇴Romarm in 2022. pic.twitter.com/b7y7a1DJoI

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 7, 2022