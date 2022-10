VIDEO Reacția unui oficial ucrainean când o rachetă lansată de ruși își schimbă brusc traiectoria: „A decis să nu comită o crimă de război”

Autoritățile ucrainene din regiunea Nikolaev au postat pe rețelele sociale un videoclip cu o rachetă lansată de ruși, care s-a întors în zbor. Guvernatorul Vitalii Kim a glumit amar pe seama atacului eșuat al inamicului, spunând că dispozitivul a decis să nu comită o crimă de război.

În timpul atacului masiv, una dintre rachetele trase de forțele ruse s-a întors 180 de grade în aer, deplasându-se către locul de lansare. Acest lucru a fost anunțat de șeful Administrației Militare Regionale Nikolaev, Vitalii Kim. Filmarea publicată arată clar traseul rachetei.

Mai multe explozii au fost auzite, luni dimineață, în capitala Ucrainei, Kiev, potrivit unor martori oculari, în timp ce oficialii regionali din nordul, estul și centrul țării au raportat atacuri cu rachete.

Alertele de raid aerian au sunat în mare parte din Ucraina. Potrivit autorităților de la Kiev, alarmele s-au declanșat inclusiv în regiunile Kiev, Harkov, Sumî, Zaporojie și Odesa. Kremlinul a ordonat un atac masiv cu rachete asupra statului vecin, cel puțin 10 regiuni au fost afectate. Ulterior, ucrainenii au fost avertizați cu privire la întreruperile de curent din cauza bombardamentelor asupra instalațiilor energetice.

În ultimele săptămâni, Moscova și-a întețit bombardamentele, după ce a acuzat Kievul pentru explozia care a produs pagube la podul strategic Kerci din Peninsula Crimeea, anexată abuziv de președintele Vladimir Putin în anul 2014 și care joacă un rol cheie în aprovizionarea trupelor trimise de Kremlin să invadeze Ucraina.

One #Russian missile has critical and logical thinking, commented head of the #Mykolaiv region Vitalii Kim. „It weighed all arguments and decided not to commit a war crime, the missile decided to return to its ‘home harbor'”. pic.twitter.com/SuaplAsNSa

— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022