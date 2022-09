VIDEO Primul soldat rus mobilizat a fost capturat de Ucraina. Ce detalii cheie a oferit

Vladimir Putin a anunțat o „mobilizare parțială” în Rusia, iar rezerviștii și rezidenții din teritoriile ucrainene ocupate, în special Crimeea, sunt deja recrutați în armata rusă. Primul soldat rus mobilizat a fost capturat deja de Forțele Armate Ucrainene. Bărbatul din videoclip spune că a fost încorporat la Moscova, în data de 21 septembrie, și trimis pe front câteva zile mai târziu. Marți, 27 septembrie, a fost luat prizonier de militari în regiunea Harkov.

Ordinul lui Vladimir Putin de mobilizare parțială, dat pe 21 septembrie, a semnalat o escaladare majoră a războiului și a atras atenția lumii. Liderul de la Kremlin a fost forțat să facă acest lucru din cauza inversării câmpului de luptă și a lipsei de personal. Experții militari spun că încorporarea nu va schimba cursul conflictului, dar i-ar putea permite lui Putin să-și pună în aplicare strategia politică, aceea de a supraviețui europenilor. Un lucru rămâne incert – dacă opoziția populară rusă față de mobilizare va deraia planurile militare.

Săptămâna trecută, președintele Rusiei a declarat că această mobilizare va fi limitată la fostul personal militar. Nu ar extinde recrutarea și nu ar pune țara pe picior de război; care necesită mobilizare deplină. Anunțul lui Putin a inclus și o creștere industrială pentru producția de arme și muniții.

Ulterior, ministrul Apărării, Serghei Şoigu, a precizat că mobilizarea va avea loc în etape. Oficialul de la Moscova a descris, de asemenea, un proces de instruire deliberat. Șoigu și Putin au explicat că studenții și angajații din industria de apărare vor fi scutiți de înrolare. Unele zvonuri vorbesc despre un milion de oameni mobilizați. Unii au speculat că acest lucru va perturba grav economia Rusiei, dar este puțin probabil. Chiar dacă sunt trimiși 300.000 de militari în Ucraina, asta înseamnă doar 4% din forța de muncă rusă.

The first #Russian mobilized soldier was captured by the #Ukrainian Armed Forces

The man in the video says that he was mobilized in #Moscow on September 21 and sent to the front a few days later. On September 27, he was taken prisoner by the #AFU in #Kharkiv region. pic.twitter.com/CdVvlYVu2Q

