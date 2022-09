VIDEO Kremlinul confirmă cozile formate la granițele Rusiei, dar susține că informațiile sunt „exagerate”

Cetățenii ruși s-au grăbit spre graniță, joi, după ce președintele Vladimir Putin a ordonat o mobilizare parțială, traficul la punctele de trecere a frontierei cu Finlanda și Georgia fiind în creștere și prețurile biletelor de avion de la Moscova s-au majorat considerabil. Pe internet circulă deja imagini și videoclipuri cu exodul oamenilor. Ce spune Kremlinul despre această situație?

Informațiile potrivit cărora s-au format cozi la granița Rusiei și există o cerere mare de bilete de avion către alte țări sunt mult exagerate, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit lui Dmitri Peskov, „este necesar să fim atenți să nu devenim victime ale unor știri false în această privință”.

Lumea a început să fugă în masă din Rusia după ce președintele Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțială pentru războiul cu Ucraina. Civilii aleg avionul, autobuzul, mașinile personale și chiar deplasarea pe jos, traversând hotarele cu țările Uniunii Europene.

Liderul de la Kremlin a ordonat, miercuri, prima mobilizare a Rusiei după cel de-Al Doilea Război Mondial și a susținut un plan de anexare a zonelor Ucrainei, avertizând Occidentul că nu blufează când spune că va folosi arme nucleare pentru a apăra Rusia.

Prețurile pentru biletele de avion din Moscova au crescut cu peste 5.000 de dolari (doar dus) către cele mai apropiate locații străine, majoritatea fiind vândute complet în zilele următoare. Grupuri de social media au lansat sfaturi despre cum să ieși din Rusia, în timp ce un site de știri în limba rusă a oferit o listă cu „unde să fugi chiar acum din Rusia”. Între timp, s-au format cozi lungi la punctele de trecere a frontierei cu Georgia.

Războiul din Ucraina a ucis zeci de mii de oameni, atât militari, cât și civili, a declanșat un val inflaționist în economia globală și o confruntare aprofundată cu Occidentul.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022