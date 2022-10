VIDEO Imagini halucinante în Coreea de Nord. Militarii plâng în timp ce încearcă disperați să îl atingă pe Kim Jong-un

Coreea de Nord demonstrează că orice este posibil, mai ales când vine vorba despre liderul suprem Kim Jong-un. Imaginile difuzate recent de televiziunea de stat din Phenian stau mărturie. Filmarea face înconjurul lumii.

O vizită efectuată de dictatorul de la Phenian s-a transformat într-o baie de mulțime. Zeci de soldați au pătruns în apă până la piept, complet îmbrăcați în haine militare, pentru a-l acompania pe Kim Jong-un, care se afla într-o barcă. Militarii au plâns și au aplaudat de zor, iar unii dintre ei au încercat disperați să-l atingă pe liderul suprem. La un moment dat, cu zâmbetul pe buze, Kim Jong-un le-a făcut semn să se întoarcă la mal. Imaginile difuzate de Nexta TV au devenit rapid virale.

Happy people of North Korea see off their leader, who is sailing away from them on a boat. pic.twitter.com/c4yGuiMtde

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022