VIDEO Cum arată Mariupol după atacurile neîncetate. Orașul cucerit de ruși este o mare ruină

Imaginile surprinse din dronă arată dezastrul major din orașul ucrainean Mariupol, cucerit de armata rusă în a treia lună de război în Ucraina. Filmarea șocantă este disponibilă pe rețelele sociale și surprinde ruinele rămase după invazia ordonată de președintele Vladimir Putin.

Orașul Mariupol a fost câștigat de Rusia în a treia lună de război, după ce ultimii soldați ucraineni care se adăposteau în oțelăria Azovstal s-au predat. Situat la Marea Azov și care avea înainte de conflict aproximativ 400.000 de locuitori, acum este o mare ruină. Imaginile sunt apocaliptice.

De câteva săptămâni, trupele ruse instalate aici construiesc structuri antitanc defensive („dinți de dragon”) în jurul Mariupolului. De asemenea, armata își consolidează prezența în orașul-port ucrainean prin ridicarea unei mari instalații militare, au arătat imaginile din satelit publicate de Maxar Technologies, compania de observare a Pământului. Clădirea are o formă de U și pe acoperiș se observă steaua roșie, albă și albastră a soldaților ruși, pe care scrie „Pentru oamenii din Mariupol”.

În luna noiembrie, Ministerul britanic al Apărării a susținut că Rusia își întărește pozițiile în toate teritoriile ocupate, inclusiv în regiunile Zaporojie și Herson. Această acțiune demonstrează că Moscova face eforturi semnificative pentru a pregăti o apărare cât mai puternică în spatele liniei frontului actual, cu scopul de a împiedica un avans rapid al forțelor ucrainene.

După retragerea din regiunea Herson, forțele ruse dețin rezerve în nordul Crimeei, transformând Dzhankoi și zonele învecinate în cea mai mare bază militară din peninsulă. Invadatorii sapă tranșee lângă Medvedivka.

Ucraina se apară cu rachetele Himars furnizate de Statele Unite, sisteme care joacă un rol din ce în ce mai important în contraofensivele Kievului împotriva forțelor ruse din estul și sudul țării.

Din octombrie, Kremlinul țintește infrastructura energetică a Ucrainei cu rachete și drone, ceea ce a dus la afirmații din partea Kievului și a grupurilor pentru drepturile omului că Rusia comite crime de război, încercând să priveze civilii de căldură, electricitate și apă.

Advisor to the Mayor of #Mariupol has published horrific footage from the ruined city. pic.twitter.com/RO3FoUifMD

— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022