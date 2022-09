VIDEO Au apărut imagini cu „centrele de instruire” militară din Rusia, unde sunt pregătiți noii recruți ai lui Putin

Mai multe înregistrări video apărute pe rețelele sociale arată cum sunt instruiți recruții ruși care au primit ordine de încorporare: „Condiții excelente în barăci autentice din lemn pentru experiența ta supremă a armatei rusești”, notează ironic Dmitri, fondatorul site-ului War Translated.

Potrivit filmărilor, uniformele militare lipesc sau sunt prea mici, iar toaletele sunt insalubre. Alte imagini demonstrează că bărbații stau înghesuiți într-o încăpere cu paturi improvizate.

În cazul în care sunt împușcați, noii recruți ruși sunt îndemnați să facă rost de absorbante și tampoane pentru oprirea sângerărilor. Din aceste clipuri reiese cât de slab sunt echipați soldații ruși și cum fiecare trebuie să găsească soluții atât pentru a se încălzi, cât și pentru primul ajutor.

Săptămâna trecută, numeroase înregistrări video au dezvăluit că mobilizarea ordonată de Vladimir Putin se desfășoară haotic, unele imagini video cu recruți ruși în stare avansată de ebrietate în timp ce se îndreaptă spre centrele de instruire devenind virale în mediul online.

Postul de știri rusesc Meduza relatează că cel puțin 11 birouri de înrolare militară au fost incendiate în Rusia, de când președintele Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială (21 septembrie). De asemenea, în ultimele șase zile, rușii au încercat să dea foc unor clădiri administrative.

În noaptea de 23 septembrie, indivizi neidentificați au aruncat cocktailuri Molotov prin fereastra biroului de înrolare militară din Khabarovsk. Poliția a primit ordin să verifice zona la fiecare două ore.

„Mobilizarea parțială” a rezerviștilor ruși, pentru a susține forțele lui Putin din Ucraina, nu a fost o mișcare populară. Orașele s-au confruntat cu cele mai mari proteste față de război, iar bărbații panicați s-au grăbit la graniță sau să cumpere biletele de avion rămase la prețuri exorbitante către puținele destinații care încă îi primesc.

După ce Vladimir Putin a dat decretul de mobilizare, ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a explicat că, inițial, vor fi încorporați 300.000 de rezerviști pentru apărarea granițelor Rusiei. Însă, ziarul Novaia Gazeta, condus de Dmitri Muratov, a relatat, joi, citând o sursă din interiorul Kremlinului, că paragraful secretizat din decret prevede înrolarea unui milion de oameni.

