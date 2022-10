VIDEO: Albert Einstein, „trezit la viață” pe Twitter: videoclipul care a devenit viral

Un videoclip care îl arată pe Albert Einstein explicând cea mai faimoasă ecuație a sa din lumea fizicii a fost distribuit, de curând, pe Twitter. De atunci, clipul a devenit, așa cum era de așteptat, viral.

Imaginile ni-l arată, mai exact, pe Einstein vorbind despre celebra E=MC2, ecuația care descrie legătura dintre masă și energie.

„Din teoria specială a relativității a rezultat că masa și energia sunt ambele manifestări diferite ale aceluiași lucru, o concepție oarecum necunoscută pentru mintea umană”, se poate auzi Albert Einstein spunând în videoclip.

„În plus, ecuația E este egal cu mc-pătrat, în care energia este pusă la egalitate cu masa, înmulțită cu pătratul vitezei luminii, a arătat că anumite cantități foarte mici de masă pot fi convertite într-o cantitate foarte mare de energie, dar și invers. Masa și energia erau, de fapt, echivalente, conform formulei menționate mai sus. Acest lucru a fost demonstrat inclusiv de Cockcroft și Walton, în 1932, în cadrul unui experiment”, se mai menționează în clip.

Experimentul lui John Cockcroft și Ernest Walton, menționat de Albert Einstein, se referă la ipoteza „bombardării” unei ținte de litiu și beriliu cu un fascicul de protoni. Cei doi au încercat să dezintegreze nucleele atomice, ceea ce au și făcut, împărțind litiul în două nuclee de heliu.

Cu toate acestea, trebuie menționat că, atunci când au încercat să măsoare energia cinetică totală a noilor nuclee de heliu, au observat că aceasta era mai mare decât nucleele inițiale de hidrogen și litiu și, de asemenea, că a existat o pierdere substanțială de masă, confirmând, astfel, acuratețea ecuației E=MC2.

După ce și-au repetat experimentul, folosind o serie de alte nuclee atomice, ei au primit premiul Nobel pentru fizică, în anul 1951.

În mod evident, mărturia video a lui Albert Einstein are nu numai valoare științică, cât și istorică, în condițiile date.

It is incredible to hear Albert Einstein’s voice as he explains the formula, E=mc² pic.twitter.com/iKLhzAio4t

— Vala Afshar (@ValaAfshar) October 10, 2022