Victoria Dacia Spring la care nu se aștepta nimeni: mai bună decât Tesla Model 3 la cel mai important capitol

Green NCAP sunt cele mai importante teste pentru fiabilitatea autoturismelor, iar comparativ cu Tesla Model 3, Dacia Spring își menține o victorie foarte importantă și o relevanță semnificativă în industrie.

La o foarte lungă perioadă de la lansare, Tesla Model 3 a ajuns să fie testată către Green NCAP, iar concluziile pentru fanii brandului lui Elon Musk sunt îmbucurătoare. Autoturismul se comportă exemplar într-o varietate foarte mare de scenarii, asta nu înseamnă însă că a reușit performanța de învinge Dacia Spring la eficiență.

Dacia Spring – cea mai eficientă mașină electrică din 2022

Green NCAP a schimbat în 2022 procedura de testare, după ce în 2020 și 2021 au fost mai multe autoturisme cu punctaj maxim la toate categoriile. De exemplu, Hyunday Kona Electric și Renault Zoe au fost ”perfecte” în anii trecuți, detaliu care ulterior a fost clasificat ca o greșeală, pentru că nu poate să stea la baza unui clasament. Nivelul de eficiență, fiabilitate trebuiau măsurate altfel, iar particularitățile au fost bătute în cuie în acest an.

Pornind de la această realitate, conform celor mai recente teste Green NCAP, Dacia Spring este cea mai eficientă mașină electrică de pe piață. Conform măsurătorilor, recent testata Tesla Model 3 a dobândit un nivel sporit de de eficiență energetică, iar ”partea frontală mică și forma aerodinamică funcționează în avantajul vehiculului”. Ce nu a reușit Tesla să facă mai bine decât Dacia Spring este eficiența energetică pe timp de iarnă, în condiții de îngheț, la -7 grade Celsius în cadrul testului WLTC+. În acele condiții, consumul i-a sărit cu 72%, coborându-i autonomia la 241 de kilometri. În contextul în care Tesla se laudă cu 491 de kilometri departe de priză conform WLTP, diferența de 50% sau 250 de kilometri este un minus masiv pentru una dintre cele mai populare mașini electrice la nivel global.

Revenind la Dacia Spring, aceasta are o autonomie oficială WLTP de 305 kilometri, în timp ce în cele mai dure teste NCAP a prins doar 141 de kilometri departe de priză. Cu alte cuvinte, pe frig, în temperaturile extreme de iarnă, Spring pierde de asemenea aproximativ jumătate din autonomie. Ce are însă în plus față de Tesla este diferența de consum mult mai mică la frig. În timp ce consumul Tesla Model 3 sare cu 72%, la Dacia Spring vorbim de o diferență de doar 38,9% în aceleași condiții. Astfel, mașina electrică ”românească” rămâne cea mai eficientă de pe piață, conform datelor analizate de autoevolution.com.