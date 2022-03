Uzina Ford Craiova are un nou proprietar: ce se întâmplă cu producția

Fabrica Ford din Craiova, România, va juca un rol semnificativ în planurile de creștere a vehiculelor electrice și comerciale ale companiei în Europa.

Din 2024, clienții europeni vor putea achiziționa o versiune complet electrică a Ford Puma, popularul crossover compact al Ford. Puma a fost cel mai bine vândut vehicul de pasageri Ford în Europa în 2021, iar Puma complet electric va aduce această nouă etichetă de succes unui grup și mai larg de clienți europeni atunci când va intra în producție la Craiova în 2024.

În plus, noul Transit Courier, popularul vehicul utilitar ușor, și Tourneo Courier, un vehicul multifuncțional compact, vor fi, de asemenea, produse la Craiova începând cu 2023, versiunile integral electrice fiind disponibile în 2024.

Ford Craiova va intra în proprietatea Ford Otosan din Turcia, în acest an, o companie pe care Ford o deține împreună cu constructorul turc Koc Holding. Concret, Ford are 41%, un procent egal cu Koc Holding, restul de 18% fiind listat pe bursă. Otosan a plătit 575 milioane de euro pentru fabrica din Craiova, plus 140 milioane de euro, plată condiționată de nivelul de utilizare a capacității.

Uzina de la Craiova, importantă pentru Ford în Europa

Activitățile de vânzări din România va fi redenumită Ford Romania Services SRL, urmând să fie reorganizată pentru a prelua toate activitățile care nu țin de producție.

Ford Otosan, o societate mixtă între Ford Motor Company și Koç Holding, este una dintre cele mai longevive și de succes asociații mixte din industria auto globală.

De asemenea, Ford va participa la supervizarea activității Otosan și la supervizarea activității de la Craiova.

„Salutăm această oportunitate de a dezvolta compania în comun cu Koc Holding și de a folosi acest parteneriat strategic pentru a utiliza mai bine resursele și know-how-ul nostru din România”, a spus Rowley. „Ford Craiova este astăzi o poveste de succes puternică și credem că prin experiența și expertiza Ford Otosan în electrificare și vehicule comerciale poate atinge niveluri și mai înalte de realizare.”