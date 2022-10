Undă de șoc peste prețul la pompa: ce se întâmplă cu benzina și motorina

Șoferii din România sunt într-o situație disperată, de luni de zile, de când piața carburantului a suferit scumpiri neașteptate.

În acest moment, între prețul benzinei și motorinei sunt diferențe substanțiale, iar cu privire la această situație, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și-a exprimat opinia.

Conform oficialului guvernamental, această diferență de preț va avea fluctuații, iar explicația pentru care motorina e mai scumpă decât benzina, ține de contextul geopolitic actual, deosebit de sensibil și, totodată, fără precedent în ultimele decenii.

Mai precis, în regiune există o cerere puternică de motorină. Conform pieței, prețul e stabilit în funcție de cerere și ofertă. Dacă cererea e foarte mare, este firesc să asistăm și la un preț pe măsură. Din cauza războiului, în regiune cererea este foarte mare de motorina, mai explică ministrul Energiei.

De altfel, e dificil să ne dăm seama în acest moment care va fi evoluția exactă a prețurilor. Viitorul depinde de factori foarte variabili, iar în contextul actual, avem parte de multă lipsă de predictibilitate.

”După anunțul OPEC de scădere a producției, a urmat o creștere a prețului. Am văzut asta, după care am văzut o stabilizare a prețului barilului de petrol și astăzi sau de două zile observ o ușoară scădere. Dar asta e legat de prețul petrolului care are o influență la noi în țară legat de prețul benzinei, în mod special. La motorină avem și cotațiile internaționale, fiind importatori de motorină. Cotațiile nu au scăzut (…)

Există o rețetă tehnologică, se produce dintr-un baril de petrol atâta benzină, atâta motorină. Dacă se putea produce mai multă motorină, se făcea deja. Diferența de preț între benzină și motorină nu cred că va rămâne, sunt fluctuații.

Probabil va mai scădea, probabil va rămâne pe aici. Cotația motorinei probabil va rămâne, și Ucraina cere multă motorină, deci este cerere de motorină și toate statele importă motorină”, a declarat Virgil Popescu la Digi 24.