Un nou scandal politic. Nicușor Dan, reclamat la ANI după ce s-a numit singur șef

După Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, și edilul Capitalei, Nicușor Dan, a fost reclamat la Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru incompatibilitate si conflict de interese, dupa ce, în 2021, a destituit directorii de la ALPAB, EXPO ARTE și Administrația Străzilor, numindu-se pe sine director interimar la toate cele trei instituții subordonate PMB. Autorul sesizării solicită dosar penal: „Nicușor a fost în exact aceeași situație în care s-a aflat Primarul S1, Clotilde Armand, când s-a numit pe sine manager de proiect”.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, riscă să-i calce pe urme lui Clotilde Armand (edil la Sectorul 1), căreia Agenția Națională de Integritate i-a făcut plângere penală la Parchetul General și pe care o acuză de incompatibilitate și conflict de interese.

Concret, luni, 14 noiembrie 2022, Dan a fost dat pe mâna ANI de către urbanistul Alexandru Pănișoară, președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU), din cauza unei spețe care durează de peste un an. Este vorba despre concedierea directorilor de la trei instituții subordonate Primăriei Generale a Capitalei, urmată de dispoziții prin care Nicușor Dan s-a numit pe sine director interimar în locul celor trei șefi destituiți de el: ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri, Agrement București), Centrul Cultural EXPO ARTE și Administrația Străzilor. În plus, președintele ADU vrea că Agenția Națională de Integritate să sesizeze Parchetul față de primarul general.

Amintim că, în ianuarie 2022, inspectorul de integritate Elena Florina Leonat i-a solicitat PMB să pună la dispoziția ANI toate documentele semnate de către Nicușor Dan în perioada în care a asigurat reprezentarea a trei administrații aflate în subordinea Primăriei Generale, și anume Administrația Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Administrația Străzilor București (ASB) și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

„Am formulat sesizare la Agentia Nationala de Integritate fata de starea de incompatibilitate in care s-a aflat Primarul General, Nicusor Dan!

In luna August 2021, Nicusor a dispus destituirea Directorului General de la ALPAB (Administratia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucuresti) si s-a numit pe sine Director interimar. Acelasi lucru l-a facut si la Centrul Cultural EXPO ARTE si Administratia Strazilor.

In acest sens, Nicusor a incalcat dispozitiile art. 87 alin. (1) lit. d) si k) din Legea nr. 161/2003 referitoare la conflictul de interese si incompatibilitatile in functiile publice. Adica a fost in exact aceeasi situatie in care s-a aflat si Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, cand s-a numit pe sine Manager de proiect. #altaperspectiva #incompatibilitate #abuz #incompetenta #penal”, a scris urbanistul Alexandru Pănișoară în mediul online.