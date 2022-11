UBB Cluj va reanaliza teza de doctorat a ministrului Lucian Bode. Decizie după noile dezvăluiri ale Emiliei Șercan

Teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, va fi reanalizată de Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a spus, pentru Edupedu.ro, rectorul UBB, Daniel David. Anunțul vine după ce jurnalista de investigații Emilia Șercan a publicat, joi, o analiză în care scrie că demnitarul a plagiat cel puțin 18,5% din lucrare, nu doar 2,95%, atât cât a apreciat, la prima analiză, comisia UBB.

Săptămâna trecută, universitatea clujeană declarase că poate relua analiza tezei de doctorat a șefului MAI, Lucian Bode, dacă apar suspiciuni de plagiat.

Decizia comisiei de etică a UBB Cluj, potrivit căreia lucrarea de doctorat a lui Lucian Bode ar include „erori de citare” și „unele fragmente plagiate”, reprezentând 2,95% din teză, a stârnit un val de critici, atât la nivel media și academic (Emilia Șercan, Marian Popescu – Universitatea din București), cât și politic (USR).

Nemulțumirile au vizat atât modalitatea în care s-a făcut analiza (verificare cap-coadă pe bază de soft și evaluarea detaliată doar acolo unde au fost semnalate probleme fie prin sesizarea primită, fie pe baza verificării cu softul antiplagiat), cât și modul de prezentare a concluziilor.

Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, 65 de pagini din cele 194 ale tezei conțin plagiat, în special din lucrări în limba engleză nepublicate în română, scrie PressOne. În plus, ministrul Lucian Bode a copiat și grafice fără să citeze sursa. În urmă cu trei săptămâni, Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a găsit doar 2,95% conținut plagiat.

UBB Cluj menționează că a invitat-o pe Emilia Șercan să facă parte din comisia care a analizat lucrarea de doctorat a lui Bode, în calitate de membru extern, dar jurnalista a refuzat.

„Prin alte informări publice și demersuri interne, am trimis o invitație ca membru extern cooptat către doamna Emilia Șercan, ținând cont de experiența, munca dedicată și interesul constant din partea domniei sale asupra eticii academice din țară, care a declinat însă din motive rezonabile această invitație. Mai mult, am solicitat să ni se comunice orice alte aspecte identificate de dânsa sau de prof. Marian Popescu (dar oricine putea/poate sesiza diverse abateri, în condițiile specificate) în legătură cu teza de doctorat, însă nu am primit aceste informații”, a explicat instituția de învățământ.