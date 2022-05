Traian Băsescu, somat să evacueze vila de protocol: „Am primit notificare de la RAPPS. Sper să fie o plecare civilizată”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a anunțat, miercuri dimineață, că trebuie să evacueze vila de protocol din Primăverii, deoarece a primit notificare de la Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAPPS). Politicianul a dat declarații în fața casei.

Termenul la care fostul președinte Traian Băsescu trebuia să elibereze locuința primită de la RAAPPS a expirat, însă fostul șef al statului nu s-a mutat încă din vila de protocol. Politicianul a cumpărat deja un apartament în Capitală, în care plănuia să se mute, însă amenajarea acestuia mai durează, după cum a dezvăluit chiar acesta.

„Nu știu când plec. În primul rând, nu am semnat contractele de energie electrică, pentru apă, gaze. În al doilea rând, am comandat o mobilă, o bibliotecă, trebuie să pun și cărțile undeva. Eu sper să fie o plecare civilizată, chiar dacă oamenii politici din România s-au arătat atât de lași. Au ținut să facă legi pentru mine după ce nu am mai avut putere politică. Cât timp s-au înfruntat cu mine, nu au fost în stare de nimic. După ce nu am mai fost activ în politica internă, și-au arătat vitejia. Bravi bărbați ai țării…, a spus Traian Băsescu”, miercuri dimineață, în fața reporterilor.

„Am primit ieri notificarea de la RAPSS, în care spune că trebuie să evacuez imobilul și că un executor judecătoresc se va ocupa de treaba asta”, a mai spus fostul lider de la Cotroceni.