Traian Băsescu face primele declarații după externarea din spital: „Am avut o pneumonie”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a oferit primele declarații după externarea de la clinica din Bruxelles. În decursil zilei de astăzi a ajuns în București.

„Reușesc să fiu zglobiu. Mă mișc, e foarte bine. Am avut o pneumonie netratată la vreme și recomandarea medicilor este ca cel puțin până în data de 10 să evit orice aglomerație ca să nu așeze peste tratamentul care s-a făcut un covid. Recomandarea, printre altele, a fost să nu merg în aerporturi, în avioane, să port mască tot timpul”, a mărturisit Traian Băsescu, potrivit Antena 3 .

Atunci când a fost întrebat dacă a decis unde va locui de acum încolo, după ce a primit înștiințare de la SPP că trebuie să părăsească vila în care locuiește acum, ca urmare a deciziei instanței de colaborare a acestuia cu Securitatea, Traian Băsescu a spus următoarele:

„Decizia a fost să căutăm un apartament pe care să-l închiriem sau să-l cmpărăm și să ne conformăm legii. Printre altele, eu am și curiozitatea dacă această lege este constituțională.

Am văzut speculații de genul ”i-au luat lui Băsescu SPP-ul, acum o să spună secretele țării”. Nu. Niciodată nu o să dezbrac cămașa de fost președinte și nu o să uit că am fost 10 ani președintele țării și am obligația ca ceea ce știu numai eu și alți lideri politici importanți să rămână în capul meu și atât.”