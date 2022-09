Tichetele sociale vin la pachet cu un stres în plus: totul pleacă de la bancomat, ce nu poți face cu ele

În cadrul programului Sprijin pentru România, câteva milioane de români au primit vouchere sociale sub forma unor carduri de debit. Din păcate, pe lângă bani, acestea au venit la pachet cu un stres semnificativ pentru posesori, inclusiv cu riscul unor amenzi de zece ori mai mari decât valoarea de pe ele.

Românii cu venituri de sub 1500 de lei sau sub 800 de lei pe cap de familie au primit încă din luna iulie a acestui an un ajutor de 250 de lei, prima tranșă din patru egale, pentru un total de 1000 de lei până la finalul acestui an. Bani pot fi folosiți în mod exclusiv pentru achiziția de alimente de bază.

Tichetele sociale vin pe card, dar nu e un card normal

Fiind de forma unui card normal, la fel ca orice card de credit sau debit, te-ai aștepta ca voucherele sociale să funcționeze similar. Realitatea este însă semnificativ mai complicată. Nu poți băga un card de tichete într-un bancomat pentru a verifica suma rămasă pe card și, în mod evident, nu poți scoate bani de pe el.

Există totuși o soluție la care poți apela pentru a verifica fondurile de pe card și nu este neapărat complicată. De exemplu, îți poți instala aplicația omonimă a creatorului cardului, Edenred, Sodexo sau UP România. Alternativa este să suni la una dintre cele trei firme, în funcție de compania care a creat cardul tău de tichete sociale și vei obține informațiile dorite la telefon. Ca referință, numerele de telefon indicate de minister pentru fiecare dintre acești emitenți de carduri sunt: Edenred – 021 301 33 03, Sodexo – 021 204 46 64 și UP România – 0374 66 22 73. Alte numere de telefon pot fi găsite în secțiunea „Contact” din site-ul fiecărui emitent.

În ceea ce privește aplicațiile pe care le poți folosi pentru a accesa datele relevante, le găsești pe site-urile companiilor menționate în doar câteva momente.