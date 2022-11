Teza de doctorat a noului ministru al Apărării, sub semnul controverselor. Ce dezvăluie profesorul acuzat că l-a ajutat pe Angel Tîlvăr la redactarea lucrării

Numirea unui politician în funcții înalte scoate la iveală detalii din trecutul său, care țin de integritatea persoanei respective, și suspiciunile privind calificările pe care le are pentru funcția respectivă. La nici 24 de ore de la depunerea jurământului, a revenit în centrul atenției dosarul ce vizează teza de doctorat a noului Ministru al Apărării, Angel Tîlvăr.

În urmă cu patru ani, după o sesizare făcută de unul dintre angajații Muzeului Vrancea la DNA, au început cercetările într-un caz în care directorul instituției de la acea vreme era acuzat de luare de mită, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, purtare abuzivă, abuz în serviciu, delapidare și gestiune frauduloasă, potrivit procurorului de la Galați. Iar DNA a decis pasarea cazului către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Odată cu numirea lui Angel Tîlvăr la șefia MApN, în prim-plan este și Horia Dumitrescu, fostul director al Muzeului Vrancea pentru circa 30 de ani, acuzat că l-ar fi ajutat pe actualul ministru al Apărării să își finalizeze lucrarea de doctorat cu ajutorul resurselor instituției.

Potrivit profesorului Horia Dumitrescu, plângerea făcută de Ionel Marin (fost contabil al instituției) este doar una dintr-un lung șir de acuzații false la adresa sa. Trebuie precizat că Angel Tîlvăr, pe vremea aceea senator, era implicat în activitățile muzeului ca redactor la revista instituției sau colaborator.

„Din 2008 până am ieșit la pensie, am avut cu acel Ionel Marin, un neputincios intelectual, un om pe care am făcut rău că l-am susținut, un proces, două, în fiecare an, pe indiferent ce, nu conta la el. A pierdut toate procesele. Lucrarea nu aveam eu cum să o fac, eu am un doctorat la care am lucrat 7 ani, nu avem cum și când să fac și doctoratul domnului Tîlvăr. Lăsând la o parte faptul că la nivelul instituției am scos cărți, deci nu puteam să mă las pe mine ca să îi fac doctoratul.

Eu nu sunt de aici, sunt venit în Vrancea, nu mai contează ce și pentru ce. Domnul Tîlvăr, cu care nu am nici o relație, nu suntem nici frați, nici surori, nici nimic, este sclipitor pentru cei de aici și deranjează. O spun cu toată responsabilitatea”, a declarat Horia Dumitrescu pentru Impact.ro.