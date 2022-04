Structura anului școlar 2022-2023 a fost modificată. Elevii încep cursurile pe 5 septembrie, anul acesta

Schimbare majoră pentru elevii și copiii de grădiniță, care vor începe anul școlar viitor pe 5 septembrie 2022, conform structurii anului școlar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial, aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 3505/31 martie 2022. Anul școlar 2022-2023 va avea o durată de 36 de săptămâni, dar va fi la fel de scurt ca cel actual, în ceea ce privește numărului de zile de școală, așa cum a arătat Edupedu.ro într-o analiză.

Structura anului școlar 2022-2023, modificată

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” urmează să aibă loc în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Școlile vor decide când anume vor avea loc aceste două perioade. Față de anii trecuți, elevii vor avea vacanță în perioada 22-30 octombrie 2022, iar până acum intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare, în perioada octombrie-noiembrie.

Organizarea anului școlar nu mai cuprinde cuvântul semestru, însă apare în ordinul de ministru expresia „modul de învățare”. În plus, sunt 5 astfel de module, la care se adaugă 5 vacanțe.

În plus, este pentru prima dată când este menționată în ordinul de ministru din acest an, pentru anul școlar 2022-2023 și data de terminare a vacanței de vară, fiind pe 3 septembrie 2023. Astfel că data de început a cursurilor pentru viitorul an școlar va fi 4 septembrie 2023.

Structura anului școlar 2022—2023

cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;

vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023;

cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” urmează să se desfășoare în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de 5 zile consecutive lucrătoare, iar planificarea acestora se află la decizia unității de învățământ.

Sunt și excepții de la prevederile menționate mai sus, „la clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, unde se organizează activități de instruire practică”.

Structura următorului an școlar a fost anunțată zilele trecute de ministrul Educației, iar organizațiile de elevi și părinți văd cu ochi buni trecerea la module și intenția de a renunța la tezele obligatorii.