Șoferi fără permis, în România: top 5 mașini pe care le poți conduce fără să ai B-ul

În mod normal, conducerea unui vehicul fără permis se sancționează cu închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii bune de articolul 335, alin. 1 din Codul Penal.

Cu toate acestea, în cazul în care ești posesorul unui vehicul din categoria B1, definit de Codul Rutier drept cvadriciclu, atunci poți să-l conduci fără să ai permisconduci fără să ai permis.

Mai exact, mașinile care pot fi conduse fără permis sunt mai înrudite cu un moped, decât cu un automobil normal, având în vedere că au o serie de caracteristici care le diferențiază enorm de un autoturism clasic. Printre parametrii tehnici ai unui cvadriciclu de categorie B1 se numără:

capacitate cilindrică de peste 45 cm³;

puterea nominală de maximum 4 kW;

viteza maximă de 50 km/h;

masa proprie de maximum 400 kg (550 kg pentru versiunile cargo).

Dacă vrei să devii șoferul unei mașini din categoria B1, trebuie să ai o vârstă minimă de 16 ani, împlinită până la data susținerii examenului. Proba este necesar pentru că, deși aceste vehicule sunt numite mașini fără permis, ele necesită deținerea unui permis de conducere specific, pentru categoria B1. Astfel, examenul implică rezolvarea unui chestionar cu minimum 22 de răspunsuri corecte, dintr-un total de 26 de întrebări. De asemenea, va trebui să susții și o probă practică în prezența unui examinator de la Poliție.

Top 5 mașini pe care le poți conduce fără să ai B-ul

Aixam Coupe

Cuvântul Coupe poate suna aspirațional, dar nu vei avea, nicidecum, parte de senzații pe care ți le-ar oferi un BMW Seria 4. Nici nu ar fi indicat, având în vedere că modelul francezilor se adresează șoferilor cu cel mai scăzut nivel de experiență pe drumurile publice. Aixam Coupe oferă un motor cu doi cilindri, de 400 cm³, capabil de 5,4 CP. Capacitatea rezervorului este de doar 16 litri, dar consumul declarat de producător din Aix-les-Bains este unul la care șoferii veritabili doar visează: 2,9 l/100 km.

Aixam Crossline

Din punct de vedere al performanțelor, nu există diferențe între această mașină și precedenta. Lungimile celor două par a fi diferite, iar Crossline beneficiază, din câte se pare, de un portbagaj cu o capacitate mult mai mare, de 1.100 de litri. Versiunea Pack are un preț de 9.900 de euro, în timp ce versiunea Luxe costă 11.600 de euro.

Chatenet CH26

Sub caroseria care pare să caricaturizeze un MINI se ascunde un tren de rulare incomparabil cu cel oferit de citadină britanică. Chatenet CH26 este fabricat în Franța și nu va câștiga nici vreun concurs de frumusețe, nici vreun raliu. Motorul de 440 cm³ are 5 cai-putere și este ajutat de o cutie automată cu variație continuă. Rezervorul lui CH26 are o capacitate de 19 litri, iar consumul comunicat de producător este de 2,9 litri la 100 de km parcurși. Pe lista lor intra dotări Bluetooth-ul, aerul avantajului și computerul de bord.

Ligier JS50

Cei 5 CP ai modelului fabricat, de asemenea, în Franța sunt obținuți dintr-un propulsor diesel, cu doi cilindri, de 480 cm³. Acest fapt, alături de capacitatea de 17 litri a rezervorului de carburant, contribuie la un consum de doar 2,5 l/100 km. Cu un confort similar concurenților, modelul are, de asemenea, o cutie de viteze automată, cu variație continuă. Opțional, poate fi comandat cu Bluetooth și chiar cu un display central, de tip touch screen.

Mașinile pe care le puteți conduce fără permis de categorie B sunt din ce în ce mai dotate și mai confortabile. Cu prețuri ce trec frecvent de 7.000 de euro pe piața second-hand, acestea oferă, însă, puține avantaje din cele regăsite la automobilele obișnuite.

Bellier Jade Classic

Bellier Jade Classic are un motor diesel cu o capacitate cilindrică de 523cm³, care dezvoltă 5,4CP. Viteza maximă pe care o poate atinge este de 45km/h, iar capacitatea rezervorului este de 20 de litri. Nu va trebui să vă faceți griji nici în privința consumului, acesta fiind de dor 3,2 litri pentru fiecare 100 de kilometri. Mașina nu cântărește decât 390 de kilograme, însă capacitatea acesteia este de doar două persoană. În cazul în care vă interesează acest model, trebuie să știți că este disponibil la un preț de 9.900 de euro.