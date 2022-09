Snoop Dogg și Eminem au intrat în metavers: ce au făcut NFT-urile celor doi cântăreți

Arta a mai pierdut un pic atunci când Snoop Dogg și Eminem au interpretat noul lor single, From The D 2 The LBC, sub masca propriilor lor avataruri NFT.

Spectacolul a avut loc la Video Music Awards de la MTV și i-a văzut pe rapperi schimbați în versiuni animate ale propriilor lor Bored Apes: #9055 (Eminem) și #6723 (Snoop).

Aceasta este o transformare de cel puțin jumătate de milion de dolari. Eminem și-a cumpărat avatarul pentru 460.000 USD în ianuarie. Snoop, care a fost un om înțelept, a cumpărat avatarul ca parte a unui pachet, așa că nu știu să spun cât a plătit pentru avatarul în mod specific.

Problema cu spectacolul, în afară de senzația că arta este moartă, este că arăta îngrozitor. Porțiunile animate ale videoclipului au avut loc în cadrul platformei metaverse Otherside, creată de producătorul Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, care a redat avatarele lui Snoop și Eminem ca două entități lipsite de pasiune pe care, în mod normal, nu te-ai aștepta să-l vezi pe fețele a doi dintre cei mai bogați și mai faimoși rapperi din lume. Apoi, din nou, este suficient de bun pentru Zuckerberg.

Un proiect eșuat

Aventurile lui Snoop și Slim îi văd sărind de pe monoliți, adresându-se unor mase aglomerate de roboți și pilotând un fel de batisferă spațială, cântând tot timpul despre nenumăratele proprietăți bune ale unei anume plante.

Partea mea preferată îi prezintă pe cei doi bărbați stând deasupra unui obelisc în timp ce Eminem cântă despre cât de bune sunt melodiile lui. De-a lungul întregii secțiuni, Snoop dă din mâini fără o logică anume, în timp ce are o privire pierdută. Aceasta este sincer cea mai bună parte a întregului videoclip.

Cu atât de mulți bani și influență care se strâng în jurul acestor proiecte, ai putea crede că cineva ar putea în cele din urmă să facă ceva cool doar din întâmplare, dar de fiecare dată când aceste lucruri intră în lumea reală, eșuează instant.