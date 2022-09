Smart lansează noua sa mașină electrică: cât costă și ce oferă modelul #1

Smart, acum un proiect între Geely și Mercedes, va intra în popularul segment al crossover-urilor mici cu modelul #1 construit în China.

Smart #1, prima mașină din noul statut al mărcii ca joint venture electric între Geely și Mercedes-Benz, va avea puțini concurenți ca crossover mic premium când va ajunge în showroom-uri la începutul lui 2023, inclusiv o ediție Brabus de înaltă performanță cu tracțiune integrală și două motoare.

#1 marchează prima apariție a arhitecturii vehiculelor electrice SEA de la Geely în Europa. Platforma scalabilă poate fi adaptată pentru aproape orice dimensiune de segment. În cele din urmă, va susține vehiculele de la șase sau șapte mărci Geely, spune producătorul auto.

#1 este construit în fabrica Smart din Xi’an, China, și va fi exportat în Europa. Vânzările vor începe mai întâi în Germania, apoi în Franța, Italia, Spania și Portugalia, urmând să urmeze alte țări precum Norvegia.

Prețurile încep de la 39.990 de euro în Franța pentru modelul de bază, numit Pro, și cresc la 43.490 de euro pentru ediția Premium și 47.490 pentru ediția Brabus. O ediție de lansare cu o serie de producție de 1.000 de unități este de 44.790 de euro. Prețurile vor varia în funcție de țară, în funcție de stimulente, spune Smart.

Numărul 1 iese în evidență față de alte mașini mici cu baterie electrică, cu o autonomie de până la 440 km, o capacitate de încărcare de 150 kilowați și un ecran tactil central peisaj de 12,8 inch cu un sistem de infotainment dezvoltat de ECARX.

Cu toate acestea, nici Android Auto și nici Apple Car Play nu sunt disponibile încă.

Puțini concurenți direcți

Cu o lungime de 4270 mm, modelul #1 (pronunțat Hashtag 1) se încadrează în segmentul crossover-ului mic, deși directorii Smart îl descriu ca oferind niveluri aproape premium de echipamente și spun că spațiul său interior seamănă mai mult cu o mașină compactă sau chiar de dimensiuni medii, deoarece roțile sunt împinse până la marginea caroseriei.

Modelele de bază cu tracțiune spate ale modelului #1 (edițiile Pro, Premium și Launch) au un singur motor electric cu o putere de 200 kW; versiunea Brabus adaugă un motor de 115 kW care alimentează roțile din față. Ambele versiuni au o baterie de 66 de kilowați-oră care poate fi încărcată de la 10% la 80% în trei ore la o stație de încărcare de 22 kW (ediția Pro are o priză de 7,4 kW).

Gama variază doar puțin între ediția standard și Brabus; Pro+ are 420 km de autonomie, Premium are 440 km, în timp ce Brabus are 400 km. Eficiența este între 17 și 18 kWh la 100 km.

Caracteristicile standard ale tuturor modelelor nr. 1 includ o trapă panoramică, scaune față încălzite electric cu memorie și oglinzi cu încălzire electrică, de asemenea, cu memorie. Un pachet inteligent de „asistență la pilot” include controlul adaptiv al vitezei de croazieră; asistență pentru parcare, menținerea benzii și schimbarea benzii și o cameră de 360 ​​de grade pentru a ajuta la manevrele la viteză mică.

Alte caracteristici includ un hayon electric activat prin gesturi, iluminare ambientală cu 64 de culori și încărcare inductivă a telefonului mobil. O consolă centrală care plutește liber oferă o zonă de depozitare parțial ascunsă pentru articole de dimensiune medie.

Designul exterior al modelului #1 se distinge printr-un acoperiș de culoare contrastantă care pare să plutească deasupra liniei de centură. Combină contururi fluide, în special o capotă care pare să se întindă peste aripile din față, cu detalii clare, inspirate de tehnologie – și câteva „ouă de Paște” ascunse pentru a surprinde proprietarii, cum ar fi un desen animat al mașinii în relief pe geamul din spate.