Sfaturi de investiții de la Bill Gates: în ce își ține banii miliardarul, acțiuni, domenii de activitate

Bill Gates are un portofoliu de investiții semnificativ. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume nu și-a ținut niciodată ”toate ouălele în același coș”. Având în vedere rata de succes a investițiilor sale, merită să ai în vedere ce consideră cofondatorul Microsoft că ”merge” în această perioadă.

O mare parte din investițiile pe care Bill Gates le-a făcut în ultimii ani au fost realizate prin intermediul Bill & Melinda Gates Foundation Trust, fundația filantropică ce activează în aproape fiecare colț al mapamondului. Aceasta are investiții controlate de cofondatorul Microsoft în domenii cât se poate de variate, de la sănătate și industrie, până la transporturi și tehnologia informației.

Deciziile de investiții, atât pentru averea personală a lui Bill Gates, cât și pentru Bill & Melinda Gates Foundation Trust sunta administrate de Michael Larson, un absolvent de master în cadrul Universității din Chicago. Denumirea poziției sale este chiar Chief Investment Officer, director de investiții.

În ce își ține banii Bill Gates și fundația pe care o conduce

În trimestrul patru din 2021, Bill & Melinda Gates Foundation a făcut investiții în acțiuni la Sandersons Farms Inc – SAFM (alimentație), Canadian Pacific Railway Limited – CP (transporturi). În același timp, a vândut dintre acțiunile pe care le deținea la Microsoft, Berkshire Hathaway Inc. și Grupo Televisa S.A.B.. A renunțat la toate acțiunile deținute la Affirm Holding Inc și Kansas City Southern. În total, fundația are un fond de investiții de 23 de miliarde de dolari.

Printre cele mai importante acțiuni deținute de Bill Gates, se numără Walmart Inc., Caterpillar Inc. și Alphabet Inc. (Google). Tot Gates are la această oră foarte mare încredere în industria de transporturi și curierat, cu investiții semnificative în FedEx Corporation și UPS (United Parcel Service Inc.). O mare parte din averea cofondatorului Microsoft se află tot în acțiuni ale aceleiași companii pe care a creat-o, dar și în imobiliare (Crown Castle International Corp.).