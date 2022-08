Șeful AIEA, în drum spre centrala nucleară de la Zaporojie: „Risc de scurgeri radioactive și incendiu”

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat luni că se îndreaptă spre centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, care a fost ținta unor atacuri în ultimele săptămâni.

Într-o fotografie care însoțește tweet-ul său, șeful AIEA a pozat alături de o echipă de 13 persoane purtând șepci și jachete fără mâneci cu logo-ul organismului de supraveghere nucleară.

Grossi cere de luni de zile să poată vizita situl, avertizând asupra „riscului foarte real al unui dezastru nuclear”.

Centrala Zaporojie, care deține șase dintre reactoarele din Ucraina, a fost ocupată de trupele rusești la scurt timp după ce Moscova a lansat invazia sa la 24 februarie și a rămas de atunci pe linia frontului.

Moscova și Kievul au făcut schimb de acuzații pentru bombardamentele din jurul complexului, în apropiere de orașul Energodar.

Operatorul său ucrainean Energoatom a avertizat sâmbătă asupra riscului de scurgeri radioactive și de incendiu după noile lovituri.

Organizația Națiunilor Unite a cerut încetarea tuturor activităților militare în zona din jurul complexului.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022