Se întâmplă cu economia României în 2023 și pare inevitabil: recesiunea tehnică, în opinia experților

O criză financiară pe meleaguri mioritice a început să-și facă resimțite efectele în ultimul an, dar mai pesimiste decât ceea ce s-a întâmplat sunt perspectivele pentru anul viitor. Mai mulți experți sunt de părere că o recesiune tehnică nu poate fi evitată.

În cazul în care ai crezut pentru un moment că scumpirile la energie te vor afecta doar pe tine, pentru că vei plăti mai mult la curent sau gaze naturale, realitatea din piața românească este una semnificativ mai complexă. Centre de producție importante au întrerupt producția, iar mai multe firme s-au închis în ultima perioadă din cauza faptul că nu-și mai permit costurile energetice și nici nu le pot transpune în timp real în materialele, produsele sau serviciile pe care le oferă. În acest context, recesiunea tehnică a devenit inevitabilă și se va transpune într-o scădere a produsului intern brut timp de două trimestre succesive.

Viitorul economic sumbru al României

În mod inevitabil, activitatea economică a țării noastre va încetini în lunile și trimestrele următoare, din cauza situației din piața de energie. Nici inflația accelerată nu a ajutat, ducând la o scădere importantă a puterii de cumpărare a românilor și, implicit, a consumului. Singurul colac de salvare care ne mai ține la suprafață, conform experților consultați de Digi24, sunt fondurile europene, multe dintre ele nerambursabile.

Criza din piața de energie își face simțite efectele încă de la începutul verii, când efectele invaziei din Ucraina au devenit fără echivoc la nivel european. Încă de atunci, Azomureș, principalul producător de fertilizatori din România a început să-și întrerupă producția, ajungând în final la o activitate de câteva luni din întregul an.

„Am produs în mai, iunie și jumătate de iulie circa 150.000 de tone de îngrășăminte. Este o cantitate foarte mică. Am importat, de asemenea, fertilizatori din piață și am folosit Azomureș ca unitate de ambalare și distribuție. 225 dintre angajații noștri au fost trimiși în șomaj tehnic. Am dat posibilitatea la 150 de angajați să accepte joburi în alte industrii și noi să le plătim diferența de salariu”, a declarat Harri Kiiski – fostul director general de la Azomureş.

În privința prognozelor pentru perioada următoare, ne așteptăm nu doar la o reducere a activității economice în lunile următoare și prima parte din 2023, dar și la o creștere a șomerilor din zona industrială. „Industria a încetinit semnificativ, producția industrială stagnează sau în unele zone e chiar pe minus, iar prețurile continuă să crească. Este cel mai prost scenariu pentru România, iar efectele se simt deja tot mai multe firme se închid, iar anul 2023 ar putea aduce un val semnificativ de șomeri”, a explicat Adrian Negrescu, analist economic.

Inflația pune și mai multă presiune pe puterea de cumpărare a românilor și, mai ales, pe încrederea lor în piață. Oamenii nu doar că au în mod real mai puțini bani, dar sunt mai sceptici în a-i cheltui, sabotând principalul motor al economiei autohtone, consumul. „Pe cele două canale, pe canalul comercial și pe canalul investițiilor. Pe canalul comercial, economia Germaniei intră într-o recesiune mai serioasă, ceea ce este foarte probabil, atunci comenzile comerciale către industria noastră vor scădea. La fel, valabil și pentru Italia, principalii noștri parteneri comerciali din UE”, arată Bogdan Glăvan, analist economic.