Schimbările climatice ar putea pune capăt civilizației: avertismentul cercetătorilor

Specularea asupra dispariției umanității este o chestiune de care oamenii au profitat o veșnicie. Construim religii, țesem ficțiunea din fricile noastre distopice și chiar scriem cântece despre sfârșitul lumii. Schimbările climatice sunt un subiect de luat în seamă când vine vorba de dezastre.

Așa că este surprinzător că, în mijlocul unei crize climatice globale în creștere, una care afectează orice, de la sănătatea indivizilor până la sustenabilitatea ecosistemelor întregi și a resurselor acestora, potențialele catastrofe globale sunt atât de subexplorate.

Schimbările climatice pot nimici planeta

Un raport publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences susține că este timpul să începem să luăm în serios scenariile cele mai defavorabile și să venim cu un plan de joc solid despre ce se întâmplă dacă – sau într-adevăr, când – modul nostru actual de viață se prăbușește.

„Schimbările climatice au jucat un rol în fiecare eveniment de extincție în masă. Au contribuit la căderea imperiilor și au modelat istoria. Chiar și lumea modernă pare adaptată la o anumită nișă climatică”, spune autorul principal al raportului, Luke Kemp, cercetător la Universitatea din Cambridge. „Căile către dezastru nu se limitează la impactul direct al temperaturilor ridicate, cum ar fi evenimentele meteorologice extreme. Efectele secundare, cum ar fi crizele financiare, conflictele și noi focare de boli ar putea declanșa alte calamități și ar putea împiedica recuperarea de la potențiale dezastre precum cele nucleare și de război”.

Istoria recentă a oferit deja omenirii o scurtă previzualizare despre cum ar putea arăta pandemiile, instabilitatea economică și penuria globală de alimente atunci când se combină. Deși rezultatele nu sunt frumoase, structurile civilizației globale rămân relativ intacte. La un moment dat, însă, acele structuri care ne permit să înfruntăm astfel de furtuni se vor prăbuși.

Pandemiile succesive, pe măsură ce penuria de alimente conduc oamenii către disperare, foametea pe deasupra războaielor care limitează distribuirea alimentelor ani de zile, apoi decenii la rând. De asemenea, inflație fugitivă, în timp ce economiile se luptă să facă față noilor moduri de a face afaceri într-o lume mai fierbinte, devastată de dezastre.