S-ar putea să rămânem în frig la iarnă, cu toate rezervele pline de gaze naturale: avertismentul înfricoșător al experților

În ultimele săptămâni, s-a bătut apa în piuă pe performanța autorităților române de a umple rezervele de gaze naturale. Același efort s-a făcut în multe țări din Europa. În realitate, acele rezerve nu sunt nici pe departe sub controlul statului, iar gazul din ele se poate vinde celui care oferă mai mult, chiar și altă țară.

O analiză publicată de Bloomberg la mijlocul acestei săptămâni atrage atenția asupra unei situații foarte imprevizibile referitoare la iminenta iarnă. În mod autentic, s-ar putea să rămânem în frig sau se ne confruntăm cu raționalizarea accesului la gaze naturale. Nu de alta, dar guvernele naționale nu au nici pe departe un control deplin asupra rezervelor cu care se laudă la televizor.

Doar aproximativ 10% din gazele aflate în facilitățile de depozitare din Italia și până în Țările de Jos sunt sub controlul direct al autorităților publice, prin conceptul de rezerve naționale strategice, atrage atenția sursa citată. În rest, gazele naturale se află sub administrația companiilor internaționale de trading, a firmelor de utilități și a grupurilor industriale. În acest context, companiile cu pricina sunt libere să vândă gazele celui mai mare ofertant, chiar și dacă vorbim de o altă țară. Cu alte cuvinte, dacă Germania are o putere financiară mai mare, poate lăsa fără gaze naturale o țară vecină, punând la grea încercare solidaritatea membrelor UE. În teorie, acest lucru nu ar trebui să se întâmple, în practică, situația din piață de acum este una fără precedent.

Ce se întâmplă cu gazele din Europa

„Aspectele practice ale sistemului nu au fost testate cu adevărat până acum. Foarte multe vor depinde de cât de severă va fi iarna care va veni”, a apreciat Graham Freedman, analist la firma de consultanță Wood Mackenzie. Potrivit acestuia, dacă va fi foarte frig, stocurile de gaze ar putea scădea sub 10% la finele lunii martie. O astfel de situație ar putea declanșa o goană pentru livrări înainte de iarna următoare.

Chiar dacă Europa nu dispune de date transparente cu privire la cine deține gazul stocat, cea mai mare parte este deținut de companii de utilități, inclusiv firme controlate de stat, care vor fi nevoite să scoată gaze din depozite pentru a aproviziona gospodăriile și clienții industriali, susțin sursele din apropierea acestui dosar. O cantitate mai mică de gaze este controlată de companii de trading precum Glencore Plc și Vitol Group, al căror interes este maximizarea valorii portofoliilor lor.

Însă ei sunt jucători relativ minori din cauza costurilor ridicate asociate și a noilor reglementări care au creat și mai multe obstacole, susțin sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. Îngrijorările cu privire la aprovizionarea cu gaze la iarnă au stimulat eforturile de umplere a depozitelor, care acum sunt aproape de nivelul maxim și peste media din ultimii cinci ani. Însă pentru a evita riscurile, guvernele ar putea declanșa starea de urgență. Într-un astfel de scenariu, Autoritatea federală pentru rețele din Germania, la fel ca și alte autorități naționale, ar avea puterea de a ordona dacă gazele rămân în depozite sau sunt scoase.

Această limitare ar putea lăsa țările vecine într-o situație de criză. Germania este dependentă de alte state pentru că depozitele sale acoperă doar 25% din cererea anuală. Polonia este și ea într-o situație precară. A cincea cea mai populată țară din UE, cu 38 de milioane de locuitori, are capacități de stocare de gaze mai mici decât Slovacia, țară cu o populație de 5,5 milioane de locuitori.

Dacă sistemul va funcționa, prețurile vor crește acolo unde cererea este mai acută și pe măsură ce livrările se îndreaptă spre piețele cu prețurile cele mai mari, prețurile în țările de unde sunt accesate rezervele de gaze ar urma să crească și ele ca răspuns, spune Niek van Kouteren, trader la compania olandeză de energie PZEM NV. „Urmează să vedem cât de eficientă este piața”, a concluzionat oficialul.