Rusia va deveni precum Cuba: mașinile se dau pe case, pentru că altele noi nu mai ai de unde să cumperi

Majoritatea companiilor occidentale, dacă nu toate, au încetat să mai livreze mașini noi în Rusia. Mai mult decât atât, companiile care aveau fabrici în țara lui Putin au încetat producția. Acesta este cazul Renault, dar și al producătorului autohton Avtovaz (deținută majoritate de Renault). Consecințele erau inevitabile.

Toate mașinile din Cuba au peste 60 de ani pentru că altele nu au mai existat, importul a fost imposibil din cauza sancțiunilor aplicate pe vremea lui Fidel Castro. Din câte se pare, asta se întâmplă acum și în Rusia, iar câteva săptămâni de la invazia Ucrainei au fost suficiente pentru a se vedea urmările. Un apartament se dă la schimb pe o mașină, iar un autoturism second hand aproape că s-a dublat în valoare, în câțiva ani de la achiziție.

Țara lui Putin, o Cuba mai mare

Nu este foarte clar cât va dura războiul din Ucraina, dar viața rușilor are șanse foarte mari să se schimbe radical în acest timp. În cel mai optimist caz, realitatea din Rusia se va apropia de cea din Cuba. În cel mai pesimist caz, vom fi foarte aproape de o nouă Coree de Nord. Faptul că nu mai există McDonald`s sau KFC este cea mai mică problemă a rușilor.

Fenomenul definit ca ”exotic” de pe piața imobiliară rusească se traduce prin mașini la mâna a doua date la schimb pe apartamente și nici măcar nu vorbim de mașini de lux. O Kia Mohave este estimată în Rusia la aproximativ 7 milioane de ruble sau 62.000 de euro, deși are 10.000 de kilometri la bord, iar în 2021 a avut un preț de achiziție apropiat de jumătate din această sumă.

„Mă gândesc la un apartament doar în Makhachkala, în centru, nu în alte orașe. Dacă apartamentul este mai ieftin, atunci cer și bani în plus. Mașina este nouă, am cumpărat-o de la Moscova cu câteva mii de kilometri, acum are 10 mii. Nici o zgârietură!”, susține vânzătorul. Cu prețul dorit, în Makhachkala cumperi un apartament de 100 – 120 de metri pătrați, trei camere, într-un bloc nou.

Serghei locuiește în Krasnodar și speră să dea o Toyota RAV4 din 2020 pe un apartament sau o casă în Slavyansk-on-Kuban. El nu se ascunde că a dat 2,6 milioane de ruble pe ea în urmă cu un an și jumătate, dar acum o estimează la 4 milioane de ruble, cu un rulaj de 15.000 de kilometri. Un alt SUV RAV4 din 2021 este evaluat la 5,2 milioane de ruble (48.000 de euro) și, din nou, proprietarul speră să-l transforme într-o casă, conform g4media.ro.