Producători de automobile, inclusiv VW, Toyota, Ford și Hyundai, au închis fabricile din Rusia după invazia Ucrainei.

Un membru de rang înalt al partidului de guvernământ al Rusiei a propus naționalizarea fabricilor deținute de străini care închid operațiunile în țară din cauza a ceea ce Kremlinul numește o operațiune militară specială în Ucraina.

Mai multe companii străine, inclusiv Toyota, Nike și retailerul de mobilier pentru casă IKEA, au anunțat închiderea temporară a magazinelor și fabricilor din Rusia pentru a face presiuni asupra Kremlinului pentru a opri invazia învecinată a Ucrainei.

Într-o declarație publicată pe site-ul Rusia Unită, secretarul consiliului general al partidului de guvernământ, Andrei Turchak, a spus că închiderea operațiunilor a fost un „război” împotriva cetățenilor Rusiei.

Declarația a menționat companiile alimentare private finlandeze Fazer, Valio și Paulig drept ultimele care au anunțat închiderea în Rusia.

O decizie controversată

„Rusia Unită propune naționalizarea fabricilor de producție ale companiilor care își anunță părăsirea și închiderea producției în Rusia în timpul operațiunii speciale din Ucraina”, a spus Turchak.

„Aceasta este o măsură extremă, dar nu vom tolera să fim înjunghiați în spate și ne vom proteja oamenii. Acesta este un adevărat război, nu împotriva Rusiei în ansamblu, ci împotriva cetățenilor noștri”, a spus el.

„Vom lua măsuri dure de represalii, acționând în conformitate cu legile războiului”, a spus Turchak.

Fazer, care produce ciocolată, pâine și produse de patiserie, are trei brutării în Sankt Petersburg și una la Moscova, cu aproximativ 2.300 de angajați.

Valio are o fabrică de brânză și are 400 de angajați în Rusia, iar Paulig are 200 de angajați în țară.

Săptămâna trecută, Finlanda, care nu este membră NATO, dar care împarte granița cu Rusia, a fost de acord să întărească legăturile de securitate cu SUA, în timp ce urmărește nervoasă invadarea Ucrainei de către Rusia.

Cu alte cuvinte, Rusia prin această decizie vrea să își apere interesele și să pună presiune pe firmele care nu au plecat deja din țară.