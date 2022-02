Românii și asigurările: ce s-a schimbat în mentalitatea din România în pandemie

Pandemia de coronavirus a avut un impact impresionant asupra deschiderii oamenilor către asigurări. Din ce în ce mai mulți au conștientizat posibilitatea unui dezastru și au încercat să fie eficienți în a lăsa ceva în urmă, independent de circumstanțe.

Cristian Roșu este vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Din această poziție, are acces la informații la prima mână când vine vorba de piața de asigurări din România. În acest context, în momentul în care înregistrează o creștere accelerată a numărului de asigurări, realitatea din piață semnalizează un trend important la nivelul întregii industrii. Nu mai puțin de 24% a fost creșterea de la an la an în România, când ne uităm la volumul pieței autohtone de asigurări.

Românii, dependenți de asigurări în 2021

„Anul 2021, nu vreau să adaug epitete care să nască apoi comentarii dintre cele mai spumoase, dar creşterea a fost de peste 20%….Pot să vă spun astăzi, fără a avea date auditate, ci doar cele de la cald, adunate de la dumneavoastră din raportările pe care l-aţi făcut la sfârşitul lunii ianuarie, creşterea pieţei este de aproximativ 24%. Din punctul meu de vedere este cea mai mare creştere pe care a consemnat-o cel puţin de când sunt eu în această piaţă, puţini ani, nu mulţi, dar suficient cred în care să pot să-mi exprim o opinie vizavi de această piaţă.

Acest lucru s-a datorat câtorva factori. Cei doi factori importanţi în această evoluţie au fost constituiţi de asigurători şi de brokeri. Şi cum am spus-o de mai multe ori unii fără alţii nu că nu pot, evident că lucrurile pot să fie şi separate, dar se vede din activitatea celor două structuri ale acestei pieţe că există o simbioză foarte bună şi că unii fără alţii nu pot să aducă şi să ajungă la nivelurile scontate de fiecare şi de noi toţi la un loc. Provocările pe care le-am avut pe parcusul anului 2021 au fost multiple. Am trecut prin perioade de creşteri, de descreşteri, de crize, unele create poate artificial, altele care nu au fost create artificial, dar pe care cu toţii am reuşit să le traversăm.

Şi aici trebuie să remarc că asigurătorii au avut o înţelegere deosebită, deşi aş putea spune că nu toţi, dar în limita rezonabilului toată piaţa în general pentru absorbţia şocului creat de ieşirea de pe piaţă a celei mai mari companii la acel moment City Insurance”, a spus Cristian Roşu, la dezbaterea „Provocări 2022”, organizată de XPRIMM, conform Agerpres.

Multe dintre deciziile legate de investiția într-o asigurare s-au produs emoțional. Întreaga piață financiară este o consecință emoțională la ce se întâmplă în mai multe domenii, inclusiv social, politic, sanitar.