Românii care primesc ajutor social de la stat trebuie să știe asta: se schimbă legea în România

Acordarea ajutorului social se va face sub noi reguli, de acum încolo, conform unei actualizări venite direct de la Guvern.

Mai exact, Executivul a actualizat lista de bunuri care pot fi deținute de beneficiarul ajutorului social, relaxând condițiile, după cum vei vedea în cele ce urmează.

În ce condiții poți obține ajutor social acum

Așadar, dacă vrei să primești ajutor social de la stat, trebuie să îndeplinești anumite condiții care, din câte se poate observa, sunt mult mai relaxate acum decât înainte, după cum urmează:

poți deține până la 7.000 de lei în depozite bancare;

ai voie să ai în proprietate terenuri de maxim 1.200 metri pătrați în urban și/sau 2.500 de metri pătrați în rural.

Comparat cu situația actuală, se poate spune că acum este mult mai ușor să primești un astfel de ajutor, de vreme ce, până acum, baremul era de 1.000 de metri urban/2.000 de metri rural, spre exemplu.

Mai mult, contul junior va fi exclus din categoria conturilor bancare care se iau în calcul la stabilirea dreptului de ajutor social, acesta fiind un cont alimentat de părinţi cu alocaţiile copiilor, conform proiectului de act normativ, consultat de Economica.net.

Trebuie menționat, de asemenea, că proiectul prevede inclusiv actualizarea sumei reprezentând valoarea netă de producţie anuală care conduce la excluderea acordării ajutorului social de la 1.000 de euro pe an la 1.200 de euro pe an pentru o persoană singură, sau de la 2.500 de euro pe an la 3.500 de euro pe an pentru familia care primește ajutor social.

În concluzie, lucrurile sunt destul de simple: sub umbrela devalorizării, Guvernul pare să-și croiască drum spre următoarele alegeri, din 2024, mergând pe rețeta clasică a acordării ajutorului social, pentru ca mai apoi să poată să includă această „realizare” într-o broșură electorală multiplicată și răspândită în toate cutiile poștale din țară.

În mod evident, măsura acordării ajutorului social nu este una de rău augur, însă motivația și felul în care proiectele de lege sunt puse în aplicare tind să stârnească controverse vechi de când lumea.