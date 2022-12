Republica Moldova dă în judecată gigantul rus Gazprom: „Vom cere despăgubiri colaterale”

Republica Moldova, prin ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, anunță că va da în judecată compania rusă Gazprom, deoarece își ignoră angajamentele contractuale de livrare a gazelor și „va plăti pentru asta”.

Dacă SAP Gazprom și-ar onora angajamentele contractuale cu Republica Moldova, criza energetică ar dispărea și toți ar avea gaz și energie, a transmis ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, din Republica Moldova. Potrivit demnitarului de la Chișinău, nu există vreun document semnat prin care Gazprom își dă acordul ca Moldova să cedeze tot gazul Tiraspolului.

„Nu există un astfel de document. Gazprom poate face orice. În ultimul an, ei ne-au demonstrat că sunt capabili de orice. Când mă întrebați ce poate face Gazpromul, eu nu am răspuns. Ei au tăiat gazul la toată Europa. Au închis gazul bulgarilor, italienilor, germanilor. Au închis robinetul spre Ucraina, au deconectat Polonia, Finlanda. Că o să ne trimită o scrisoare în care ne vor mai cere ceva, asta se poate întâmpla oricând, indiferent ce am decide noi”, a subliniat vicepremierul.